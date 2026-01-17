अकेले बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत, बाहर से बंद था दरवाजा… हीटर से लगी आग, सर्दी में जानलेवा लापरवाही

अकेले बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत(photo-patrika)
Raipur fire Accident: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के टाटीबंध इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रूम हीटर में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई और एक बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे के वक्त बुजुर्ग घर में अकेला था।
जानकारी के अनुसार, मृतक बुजुर्ग का बेटा घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर बाजार चला गया था। इसी दौरान घर में चालू रूम हीटर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग भड़क उठी और कुछ ही देर में पूरा कमरा आग की चपेट में आ गया।
घर से धुआं निकलता देख आसपास के लोग मौके पर दौड़े और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से ताला लगा होने के कारण वे अंदर नहीं जा सके। लोगों ने आग बुझाने और दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
बताया जा रहा है कि बुजुर्ग चलने-फिरने में असमर्थ था, जिससे वह खुद को सुरक्षित नहीं कर सका। आग और धुएं की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में घर से उठता धुआं और आसपास मची अफरा-तफरी साफ देखी जा सकती है।
सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण रूम हीटर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।
