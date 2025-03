Love affair बन रहा जानलेवा, this story कर रही साफ इशारा

रायपुर की यह स्टोरी (This story from Raipur) फिर साफ इशारा कर रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला जानलेवा बन रहा (the matter of love affair is turning fatal) है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, जिसमें मृतका का नाबालिग प्रेमी और उसका साथी शामिल था। आरोप है कि मृतका ने दूसरे युवक से प्रेम संबंध बना लिया था, जिससे नाराज होकर नाबालिग प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सरिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।