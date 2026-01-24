24 जनवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

असिस्टेंट प्रोफेसरों के 332 पद खाली, पहली बार सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में एक साथ इंटरव्यू, जल्दी करें आवेदन

रायपुर। नए सत्र के लिए मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस सीटों के लिए मान्यता मिल सके। यही नहीं जहां पीजी सीटें हैं, वह बढ़ सके। जहां पीजी की एक भी सीट नहीं है, वहां नई सीट मिल सके।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 24, 2026

असिस्टेंट प्रोफेसरों के 332 पद खाली, पहली बार सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में एक साथ इंटरव्यू, जल्दी करें आवेदन

रायपुर। प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 332 पद खाली हैं। वहीं प्रोफेसरों के 117 व एसोसिएट प्रोफेसरों के 196 पद रिक्त हैं। असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पदों को भरने के लिए पहली बार सभी कॉलेजों में एक साथ वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है ताकि नए सत्र के लिए मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस सीटों के लिए मान्यता मिल सके। यही नहीं जहां पीजी सीटें हैं, वह बढ़ सके। जहां पीजी की एक भी सीट नहीं है, वहां नई सीट मिल सके।

वॉक इन इंटरव्यू की शुरुआत राजधानी स्थित पं. जवाहरलाल नेहरू से होगी। यहां 24 जनवरी को वॉक इन इटरव्यू होगा। इसके बाद बाकी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। कमिश्नर कार्यालय से सभी कॉलेजों के डीन को निर्धारित शेड्यूल में इंटरव्यू करने को कहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ पीएससी 125 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती कर रहा है।

आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इंटरव्यू की तारीख नहीं आई है। जरूरत से आधे से कम पदों पर भर्ती होने से डॉक्टरों के पद खाली ही रहेंगे। आवेदन पिछले साल 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक मंगाया गया। मेडिकल कॉलेजों में नियमित भर्ती जून 2022 के बाद की जा रही है। गौर करने वाली बात है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जुलाई में ही नियमित भर्ती का प्रस्ताव बनाकर पीएससी को भेज दिया था, लेकिन पीएससी से देरी से आवेदन मंगाना शुरू किया।

72 से ज्यादा डॉक्टरों का प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की भारी कमी है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी है। साढ़े 3 साल बाद होने वाली भर्ती से कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के आधे खाली पद भरने की संभावना है। भर्ती 35 विभागों के क्लीनिकल, नाॅन क्लीनिकल व सुपर स्पेशलिटी विभागों में की जाएगी। कॉलेजों में 72 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों का प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है इसलिए वे अभी एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन के लिए पात्र नहीं है। इसलिए भर्ती कम पदों पर की जा रही है। प्रमोशन होने के बाद सभी पद तो नहीं, लेकिन डॉक्टरों की संख्या अच्छी खासी बढ़ जाएगी।

पांच नए मेडिकल कॉलेजों के लिए कहां से आएंगे डॉक्टर

प्रदेश में प्रोफेसरों व एसोसिएट प्रोफेसरों के 313 पद खाली हैं। चूंकि ये प्रमोशन वाले पद हैं इसलिए सीधी भर्ती नहीं की जा सकती। जब प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तब सीनियर प्रोफेसरों को डायरेक्टर प्रोफेसर बनाया जाएगा। हालांकि प्रमोशन कब होगा, यह तय नहीं है। कॉलेजों से फाइल डीएमई कार्यालय भेजी जा चुकी है। प्रमोशन पीएससी से होगा। इस साल प्रदेश में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, गीदम व जशपुर में खोला जाएगा। वहां के लिए सेटअप तय हो गया है, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। कॉलेज खोलने के बाद दूसरे मेडिकल कॉलेजों से असिस्टेंट प्रोफेसरों व अन्य फैकल्टी की भर्ती की जाएगी। तब फिर से भर्ती की जरूरत पड़ेगी। बड़ा सवाल ये है कि जब पुराने कॉलेजों में पद खाली है तो नए के लिए कहां से डॉक्टर आएंगे।

केवल सात सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की भर्ती की जा रही

पीएससी दो कार्डियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 7 सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की भर्ती कर रही है। इनमें मेडिकल आंकोलॉजी, सर्जिकल आंकोलॉजी, कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट शामिल है। इसका कारण जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को ठेके पर देना है। वहीं बिलासपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी ठेके पर देने की तैयारी है। यह भर्ती एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए की जा रही है। बाद में भर्ती कराने की जरूरत पड़ेगी।
….

मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की स्थिति
कुल स्वीकृत पद इस तरह

पद स्वीकृत खाली

प्रोफेसर 241 117
एसो. प्रोफेसर 399 196
असि. प्रोफेसर 644 332

सीनियर रेसीडेंट 518 375

(डीएमई कार्यालय के अनुसार)

