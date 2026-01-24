असिस्टेंट प्रोफेसरों के 332 पद खाली, पहली बार सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में एक साथ इंटरव्यू, जल्दी करें आवेदन

प्रदेश में प्रोफेसरों व एसोसिएट प्रोफेसरों के 313 पद खाली हैं। चूंकि ये प्रमोशन वाले पद हैं इसलिए सीधी भर्ती नहीं की जा सकती। जब प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तब सीनियर प्रोफेसरों को डायरेक्टर प्रोफेसर बनाया जाएगा। हालांकि प्रमोशन कब होगा, यह तय नहीं है। कॉलेजों से फाइल डीएमई कार्यालय भेजी जा चुकी है। प्रमोशन पीएससी से होगा। इस साल प्रदेश में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, गीदम व जशपुर में खोला जाएगा। वहां के लिए सेटअप तय हो गया है, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। कॉलेज खोलने के बाद दूसरे मेडिकल कॉलेजों से असिस्टेंट प्रोफेसरों व अन्य फैकल्टी की भर्ती की जाएगी। तब फिर से भर्ती की जरूरत पड़ेगी। बड़ा सवाल ये है कि जब पुराने कॉलेजों में पद खाली है तो नए के लिए कहां से डॉक्टर आएंगे।