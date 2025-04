Mahadev Satta App: IPL सट्टेबाजों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 14 अंतर्राज्यीय सट्टेबाज गिरफ्तार

मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। देवेंद्र नगर इलाके से पिछले दिनों महादेव बुक की आईडी लेकर सट्टा चलाते हुए निखिल वाधवानी को पकड़ा गया था। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने कोलकाता और असम के गुवाहाटी के पैनल संचालकों से आईडी लेने का खुलासा किया।

ये सामान बरामद आरोपियों के कब्जे सट्टा संचालन में इस्तेमाल 67 मोबाइल फोन, 8 लैपटॉप, 4 नग राउटर, विभिन्न बैंकों के 94 एटीएम कार्ड, 15 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, 32 बैंकों के पासबुक, 3 बैंक चेकबुक, 1 सिक्युरिटी कैमरा, 4 पावर एक्सटेंशन बोर्ड और 3 कॉपी जब्त हुआ है। इसमें करोड़ों रुपए का हिसाब-किताब मिला है। आरोपियों से कुल 30 लाख का सामान जब्त किया गया। मामले में पुलिस ने अलग से धारा 318(4), 61(2), 112(2) बीएनएस तथा भारतीय तार अधिनियम 25 सी जोड़ा गया है।

यह भी पढ़ें

महादेव के साथ दूसरे ऐप भी सक्रिय

~- com, Wood|||, Classicech-

महादेवबुक ऐप के साथ ही दूसरे ऐप के जरिए भी ऑनलाइन सट्टा चल रहा है। आईपीएल के इस सीजन में अब तक एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने 17 मामलों में 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान Gajanand app, Mr bean, Winpro- in, Diamondch– com, Funch app, Vazirch- com, Unclebet~- com, Kingdombook~- com, Shubhlabh app, Goldx{x app जैसे मोबाइल ऐप के जरिए सट्टा खिलाया जा रहा था। 41 आरोपियों से अब तक 116 मोबाइल फोन,9 नग लैपटॉप और कुल 3 लाख 74 हजार 300 रुपए बरामद किया गया है।