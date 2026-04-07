8वीं बोर्ड परीक्षा में लापरवाही! पहले भी सामने आ चुकी हैं गड़बडिय़ां, 10 अंकों के प्रश्न के लिए स्पेस गायब

स्थिति इतनी ङ्क्षचताजनक रही कि कक्षा 5वीं की परीक्षा में शिक्षकों पर नकल कराने के आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा पर्याप्त प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कई केंद्रों पर शिक्षकों को फोटोकॉपी कराकर पेपर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, जो परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता दोनों पर सवाल खड़े करता है।