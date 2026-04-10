CG News: छत्तीसगढ़ के 59 निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 33 अस्पतालों को किया निलंबित, 26 का भुगतान रोका

सीएमएचओ कार्यालय की अनुशंसा व समीक्षा के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने ये कार्रवाई की है। 21 अस्पतालों ने एक बार भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, उन्हें आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। 12 अस्पतालों ने जरूरी जानकारी अपडेट नहीं की और विभाग के सवालों का जवाब नहीं दिया, इसलिए इसे योजना से सस्पेंड किया गया है। इसी तरह 26 अस्पतालों का आवेदन अपूर्ण मिला। फिर से आवेदन नहीं किया। ऐसे अस्पतालों का प्री आर्थराइजेशन व भुगतान रोका गया है।