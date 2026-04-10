CG News: छत्तीसगढ़ के 59 निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 33 अस्पतालों को किया निलंबित, 26 का भुगतान रोका

CG News: @पीलू राम साहू। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को अनियमितता व जरूरी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 59 निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 33 अस्पतालों को निलंबित किया गया है और 26 का प्री आर्थराइजेशन व भुगतान रोका गया है। ये अस्पताल राजधानी समेत विभिन्न जिलों के हैं।
आयुष्मान योजना अंतर्गत पंजीकृत सभी अस्पतालों को एचईएम 2.0 पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य था। इसके लिए अंतिम तिथि पिछले साल 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी। कई बार रिमांइडर के बाद भी अस्पतालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। यही नहीं क्वेरीज का जवाब भी नहीं दिया गया।
सीएमएचओ कार्यालय की अनुशंसा व समीक्षा के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने ये कार्रवाई की है। 21 अस्पतालों ने एक बार भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, उन्हें आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। 12 अस्पतालों ने जरूरी जानकारी अपडेट नहीं की और विभाग के सवालों का जवाब नहीं दिया, इसलिए इसे योजना से सस्पेंड किया गया है। इसी तरह 26 अस्पतालों का आवेदन अपूर्ण मिला। फिर से आवेदन नहीं किया। ऐसे अस्पतालों का प्री आर्थराइजेशन व भुगतान रोका गया है।
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