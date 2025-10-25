CG Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फ़ेरबदल , 7 आईपीएस अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पिछले दिनों एसपी सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली थी।इस दौरान कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण को लेकर अफसर से सीधी बातचीत करते हुए संकेत दिए थे की फील्ड में काम नहीं करने वाले एसपी को जल्दी हटाया जाएगा। हालांकि पीएम प्रवास के बाद इसकी सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही थी।