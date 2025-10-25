Patrika LogoSwitch to English

CG Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फ़ेरबदल, 7 आईपीएस अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट

CG Transfer: चार जिलों के पुलिस अधीक्षक के नाम भी शामिल हैं। तबादला सूची में छसबल से प्रफुल्ल ठाकुर और पंकज चंद्र की एक बार फिर फील्ड में वापसी हुई है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 25, 2025

CG Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फ़ेरबदल , 7 आईपीएस अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट

CG Transfer: भारतीय पुलिस सेवा के 7 अफसरों का तबादला किया गया है। इसमें चार जिलों के पुलिस अधीक्षक के नाम भी शामिल हैं। तबादला सूची में छसबल से प्रफुल्ल ठाकुर और पंकज चंद्र की एक बार फिर फील्ड में वापसी हुई है।

आदेश में एसपी राजनांदगांव मोहित गर्ग को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीएचक्यू, एसपी चन्द्रमोहन सिंह को एमसीबी से निदेशक ट्रेनिंग/ ऑपरेशन, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, एसपी अंकिता शर्मा को सक्ती से राजनांदगांव, एसपी यदुवली अक्षय कुमार को कोण्डागांव से सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीएचक्यू भेजा गया है।

वहीं रतना सिंह को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पीएचक्यू से एसपी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, प्रफुल्ल ठाकुर को सेनानी थी वाहिनी, छसबल माना से एसपी सक्ती और पंकज चन्द्रा को 13वीं वाहिनी, सशस्त्र बल बांगो कोरबा से एसपी कोण्डागांव बनाया गया है।

इसलिए हटाए गए

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पिछले दिनों एसपी सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली थी।इस दौरान कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण को लेकर अफसर से सीधी बातचीत करते हुए संकेत दिए थे की फील्ड में काम नहीं करने वाले एसपी को जल्दी हटाया जाएगा। हालांकि पीएम प्रवास के बाद इसकी सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही थी।

