CG News: सरकारी जमीनों को खेल मैदान या ऑक्सीजोन बनाएं, सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दिए सुझाव

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने फिर से पत्र लिखा है। इस बार उन्होंने राजधानी रायपुर की बढ़ती आबादी, यातायात और प्रदूषण की समस्याओं को देखते हुए सरकारी जमीनों पर व्यावसायिक या आवासीय कॉप्लेक्स बनाने के बजाय वहां ऑक्सीजोन व खेल मैदान विकसित करने की मांग की है।
पत्र में उन्होंने किया है कि सिंचाई कॉलोनी शांति नगर, कृषि उपज मंडी मैदान पंडरी तराई और भैंसथान अग्रसेन चौक रायपुर जैसी शासकीय भूमि पर व्यावसायिक या आवासीय कॉप्लेक्स निर्माण करने के बजाय इन्हें ऑक्सीजोन, गार्डन एवं खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाए। पत्र में स्पष्ट कहा है कि राजधानी रायपुर में लगातार जनसंया और वाहनों की संख्या बढ़ने से शहर की सड़कें छोटी पड़ गई हैं।
शहरवासियों को प्रदूषण और यातायात जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में नई-नई व्यावसायिक योजनाएं या आवासीय कॉप्लेक्स बनाना जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि रायपुर की जनता का भी स्पष्ट मत है कि इन स्थानों पर हरियाली, ऑक्सीजोन और खेलकूद की सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने इन स्थलों पर आवासीय और व्यावसायिक कॉप्लेक्स निर्माण का निर्णय लिया था, जिसका उन्होंने तब भी कड़ा विरोध किया था और जनता के आक्रोश के चलते शांति नगर योजना रोकनी पड़ी थी।
सांसद अग्रवाल ने यह भी सुझाव दिया कि नई राजधानी अटल नगर (नया रायपुर) में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और वहां बसाहट की आवश्यकता भी है, अत: सरकार चाहे तो वहां नए व्यावसायिक कॉप्लेक्स एवं आवासीय भवन विकसित कर सकती है। सांसद अग्रवाल ने कहा कि शहर के भीतर अब कंक्रीट के जंगल नहीं, बल्कि स्वस्थ और हरित वातावरण की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ऑक्सीजोन और खेल मैदान की सौगात देनी चाहिए।