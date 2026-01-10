Rice Millers: राइस मिलर्स को राहत, एक साल तक नहीं लगेगा मंडी शुल्क, CM साय का बड़ा ऐलान

छत्तीसगढ़ में चावल की जितनी वैरायटी हैं, उतनी कहीं और नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में चावल की हजारों वैरायटी मिलती हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में कई स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें दंतेवाड़ा समेत चावल की अलग-अलग वैरायटी दिखाई गई थीं। ऑर्गेनिक सेक्टर में भी तरक्की देखी गई है। सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ से लगभग 100,000 मीट्रिक टन चावल 90 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है।