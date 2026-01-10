10 जनवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

Rice Millers: राइस मिलर्स को राहत, एक साल तक नहीं लगेगा मंडी शुल्क, CM साय का बड़ा ऐलान

Rice Millers: राइस मिल एसोसिएशन की मांग पर अगले एक साल के लिए मंडी शुल्क को शून्य करने की घोषणा की गई।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 10, 2026

इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट (photo source- Patrika)

इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट (photo source- Patrika)

Rice Millers: इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हक में मार्केट फीस खत्म करने का ऐलान किया। राइस मिल एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर अगले एक साल के लिए यह बड़ी राहत दी गई। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खुशकिस्मत है कि उसे इसका दूसरा एडिशन होस्ट करने का मौका मिल रहा है।

Rice Millers: चावल 90 देशों में किया जाता एक्सपोर्ट

छत्तीसगढ़ में चावल की जितनी वैरायटी हैं, उतनी कहीं और नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में चावल की हजारों वैरायटी मिलती हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में कई स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें दंतेवाड़ा समेत चावल की अलग-अलग वैरायटी दिखाई गई थीं। ऑर्गेनिक सेक्टर में भी तरक्की देखी गई है। सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ से लगभग 100,000 मीट्रिक टन चावल 90 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है।

लगातार बढ़ रहा चावल का प्रोडक्शन

Rice Millers: पिछले साल बड़ी मात्रा में चावल खरीदा गया था। इस साल धान की खरीद जारी है। किसानों को सरकारी मदद मिल रही है। चावल का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चावल को और देशों में एक्सपोर्ट करने की कोशिशें चल रही हैं। यह समिट भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Rice Millers: राइस मिलर्स को राहत, एक साल तक नहीं लगेगा मंडी शुल्क, CM साय का बड़ा ऐलान

