Ranji Trophy Cricket: रणजी ट्रॉफी में मयंक वर्मा ने जड़ा नाबाद शतक

रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मेजबान छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) ने पहली पारी में मयंक वर्मा के नाबाद 121 रन की पारी की बदौलत 377 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। संजीत देसाई ने 69 रन और आयुष पांडे ने 45 रन की पारी खेली। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पुडुचेरी (Puducherry) का पहली पारी को मेजबान गेेंदबाजों ने 205 रन पर रोक दिया और अपनी टीम को 172 रन की अहम बढ़त दिला दी। छत्तीसगढ़ के गेंदबाज (Bowler) रवि किरण ने 3 विकेट और अजय मंडल, आशीष चौहान व आदित्य सरवटे ने 2-2 विकेट झटके।