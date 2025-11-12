Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Ranji Trophy Cricket: रणजी ट्रॉफी में मयंक वर्मा ने जड़ा नाबाद शतक

Raipur: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने पुडुचेरी को 10 विकेट से हराया...

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 12, 2025

Ranji Trophy Cricket

बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी (BCCI Ranji Trophy Cricket) के ग्रुप डी के चौथा मैच छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के बीच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मैच के आखिरी दिन 11 नवंबर को मेजबान छत्तीसगढ़ ने मयंक वर्मा (नाबाद 121) की शतकीय पारी के बदौलत पुडुचेरी को 10 विकेट से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की यह पहली जीत है। पहला शतक (Century) जड़ने पर मयंक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मेजबान छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) ने पहली पारी में मयंक वर्मा के नाबाद 121 रन की पारी की बदौलत 377 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। संजीत देसाई ने 69 रन और आयुष पांडे ने 45 रन की पारी खेली। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पुडुचेरी (Puducherry) का पहली पारी को मेजबान गेेंदबाजों ने 205 रन पर रोक दिया और अपनी टीम को 172 रन की अहम बढ़त दिला दी। छत्तीसगढ़ के गेंदबाज (Bowler) रवि किरण ने 3 विकेट और अजय मंडल, आशीष चौहान व आदित्य सरवटे ने 2-2 विकेट झटके।

पहली पारी में 172 रन से पिछड़ने के बाद पुडुचेरी फॉलोऑन (Follow On) खेलने उतरी। छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में भी मेहमान टीम को खुलकर खेलने नहीं दिया। इस कारण पुडुचेरी की टीम दूसरी पारी में 175 रन ही बना सकी और मेजबान टीम के सामने मात्र 4 रन का लक्ष्य रखा। छत्तीसगढ़ के आदित्य सरवटे ने 4 विकेट, आशीष चौहान व मयंक यादव ने 2-2 विकेट (Wicket) झटके। छत्तीसगढ़ ने 4 रन का लक्ष्य बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। आयुष पांडे ने विजयी चौका लगाया।

ये भी पढ़ें

वर्ल्डकप विजेता Cricket टीम की फिजियो आकांक्षा बोली- हम सभी पीएम मोदी से प्रेरित
रायपुर
Physio Akanksha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Sports News

Sports news In Hindi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 03:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Ranji Trophy Cricket: रणजी ट्रॉफी में मयंक वर्मा ने जड़ा नाबाद शतक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रिटायर्ड फूड अफसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, शादी का झांसा देकर कई बार बनाया शारीरिक संबंध

रिटायर्ड फूड अफसर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज (photo source- Patrika)
रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राज प्रकाश व्यास ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राज प्रकाश व्यास ने की मुलाकात
रायपुर

गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका – सीएम विष्णुदेव साय

गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका - सीएम विष्णुदेव साय
रायपुर

छत्तीसगढ़ की संस्कृति ने विदेश में बिखेरा रंग, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस समारोह में NACHA बे एरिया चैप्टर बना सहभागी

रायपुर

हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च…

हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.