Ranji Trophy Cricket: रणजी ट्रॉफी में मयंक वर्मा ने जड़ा नाबाद शतक

बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी (BCCI Ranji Trophy Cricket) के ग्रुप डी के चौथा मैच छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के बीच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मैच के आखिरी दिन 11 नवंबर को मेजबान छत्तीसगढ़ ने मयंक वर्मा (नाबाद 121) की शतकीय पारी के बदौलत पुडुचेरी को 10 विकेट से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की यह पहली जीत है। पहला शतक (Century) जड़ने पर मयंक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मेजबान छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) ने पहली पारी में मयंक वर्मा के नाबाद 121 रन की पारी की बदौलत 377 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। संजीत देसाई ने 69 रन और आयुष पांडे ने 45 रन की पारी खेली। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पुडुचेरी (Puducherry) का पहली पारी को मेजबान गेेंदबाजों ने 205 रन पर रोक दिया और अपनी टीम को 172 रन की अहम बढ़त दिला दी। छत्तीसगढ़ के गेंदबाज (Bowler) रवि किरण ने 3 विकेट और अजय मंडल, आशीष चौहान व आदित्य सरवटे ने 2-2 विकेट झटके।
पहली पारी में 172 रन से पिछड़ने के बाद पुडुचेरी फॉलोऑन (Follow On) खेलने उतरी। छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में भी मेहमान टीम को खुलकर खेलने नहीं दिया। इस कारण पुडुचेरी की टीम दूसरी पारी में 175 रन ही बना सकी और मेजबान टीम के सामने मात्र 4 रन का लक्ष्य रखा। छत्तीसगढ़ के आदित्य सरवटे ने 4 विकेट, आशीष चौहान व मयंक यादव ने 2-2 विकेट (Wicket) झटके। छत्तीसगढ़ ने 4 रन का लक्ष्य बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। आयुष पांडे ने विजयी चौका लगाया।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग