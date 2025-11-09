वर्ल्डकप विजेता Cricket टीम की फिजियो आकांक्षा बोली- हम सभी पीएम मोदी से प्रेरित

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में 9 नवंबर को आईसीसी विश्वकप (ICC World Cup Cricket) विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने मुलाकात की। इस अवसर पर आकांक्षा ने मुख्यमंत्री को भारतीय महिला टीम की जर्सी भेंट की और वर्ल्ड कप अभियान की कुछ रोचक यादें साझा कीं। आकांक्षा ने कहा कि यदि लक्ष्य सच्चा हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा ने मुख्यमंत्री साय के साथ खिलाड़ियों की फिटनेस पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ महिला क्रिकेट टीम की मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं खेल जीवनशैली का हिस्सा होना चाहिए, और यह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। फिटनेस (Fitness) को लेकर उनकी सीख हर किसी को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आकांक्षा ने सीएम साय से उनके फिटनेस का रहस्य पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री से प्रेरित हैं। उनकी सक्रियता, ऊर्जा और अनुशासन से हम सीखते हैं। संतुलित आहार, योग (Yoga) और नियमित दिनचर्या ही फिट रहने का मेरा मंत्र है।
10 लाख रुपए की सम्मान राशि
बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women Cricket Team) की वर्ल्ड कप जीत में छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी बतौर फिजियोथैरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ टीम के साथ रहीं और खिलाड़ियों की फिटनेस व मानसिक मजबूती को बनाए रखने में अहम योगदान दिया। इस उपलब्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu Deo Sai) ने आकांक्षा को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
दुर्ग में जन्म, परिवार रायपुर में निवासरत
दुर्ग में जन्मी आकांक्षा सत्यवंशी (Physiotherapist Akanksha Satyavanshi) का परिवार रायपुर में निवासरत है, जबकि उनका पैतृक गांव कवर्धा है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और फिजियोथैरेपी में बैचलर की पढ़ाई छत्तीसगढ़ में पूरी की, जबकि मास्टर्स डिग्री कटक से प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव खेल और फिजियो साइंस के प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। साल 2019 में आकांक्षा ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट टीम (CSCS) के साथ बतौर फिजियोथैरेपिस्ट अपने पेशेवर कॅरियर की शुरुआत की। केवल छह वर्षों के छोटे से सफर में उन्होंने अपने समर्पण, मेहनत और प्रोफेशनलिज़्म के बल पर राष्ट्रीय खेल जगत में विशेष पहचान बनाई। साल 2022 में उन्हें भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप अभियान में शामिल किया गया।
