Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

वर्ल्डकप विजेता Cricket टीम की फिजियो आकांक्षा बोली- हम सभी पीएम मोदी से प्रेरित

Raipur: आईसीसी विश्वकप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को भेंट की टीम की जर्सी

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 09, 2025

Physio Akanksha

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में 9 नवंबर को आईसीसी विश्वकप (ICC World Cup Cricket) विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने मुलाकात की। इस अवसर पर आकांक्षा ने मुख्यमंत्री को भारतीय महिला टीम की जर्सी भेंट की और वर्ल्ड कप अभियान की कुछ रोचक यादें साझा कीं। आकांक्षा ने कहा कि यदि लक्ष्य सच्चा हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा ने मुख्यमंत्री साय के साथ खिलाड़ियों की फिटनेस पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ महिला क्रिकेट टीम की मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं खेल जीवनशैली का हिस्सा होना चाहिए, और यह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। फिटनेस (Fitness) को लेकर उनकी सीख हर किसी को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आकांक्षा ने सीएम साय से उनके फिटनेस का रहस्य पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री से प्रेरित हैं। उनकी सक्रियता, ऊर्जा और अनुशासन से हम सीखते हैं। संतुलित आहार, योग (Yoga) और नियमित दिनचर्या ही फिट रहने का मेरा मंत्र है।

10 लाख रुपए की सम्मान राशि

बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women Cricket Team) की वर्ल्ड कप जीत में छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी बतौर फिजियोथैरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ टीम के साथ रहीं और खिलाड़ियों की फिटनेस व मानसिक मजबूती को बनाए रखने में अहम योगदान दिया। इस उपलब्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu Deo Sai) ने आकांक्षा को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की है।

दुर्ग में जन्म, परिवार रायपुर में निवासरत

दुर्ग में जन्मी आकांक्षा सत्यवंशी (Physiotherapist Akanksha Satyavanshi) का परिवार रायपुर में निवासरत है, जबकि उनका पैतृक गांव कवर्धा है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और फिजियोथैरेपी में बैचलर की पढ़ाई छत्तीसगढ़ में पूरी की, जबकि मास्टर्स डिग्री कटक से प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव खेल और फिजियो साइंस के प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। साल 2019 में आकांक्षा ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट टीम (CSCS) के साथ बतौर फिजियोथैरेपिस्ट अपने पेशेवर कॅरियर की शुरुआत की। केवल छह वर्षों के छोटे से सफर में उन्होंने अपने समर्पण, मेहनत और प्रोफेशनलिज़्म के बल पर राष्ट्रीय खेल जगत में विशेष पहचान बनाई। साल 2022 में उन्हें भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप अभियान में शामिल किया गया।

ये भी पढ़ें

प्रसंगवश: मार्च 2026 तक सफाए की डेडलाइन और संघर्ष विराम का झांसा
ओपिनियन
Naxal Free Bharat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

Cricket News

Cricket news in Hindi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 11:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वर्ल्डकप विजेता Cricket टीम की फिजियो आकांक्षा बोली- हम सभी पीएम मोदी से प्रेरित

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

वर्ल्ड कप विजेता Cricket टीम की फिजियोथैरेपिस्ट से सीएम साय बोले- खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने प्रतिबद्ध

Cricket News
रायपुर

CG Breaking: बड़ा हादसा! शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में सेंटरिंग गिरने से 12 मजदूर घायल, 2 गंभीर

शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में हादसा
रायपुर

गुमास्ता है तो ट्रेड लाइसेंस क्यों? कांग्रेस ने उठाए सरकार से सवाल, कहा- व्यापारियों से हो रही लूट…

गुमास्ता है तो ट्रेड लाइसेंस क्यों? कांग्रेस ने उठाए सरकार से सवाल(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में 10 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बढ़ाई निगम की जिम्मेदारी…

रायपुर में 10 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बढ़ाई निगम की जिम्मेदारी...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: बेंगलुरु की 15 साल की अलीना रायपुर में दिखाएंगी हुनर, पिता ने लगाई एक करोड़ की पूंजी…

CG News: बेंगलुरु की 15 साल की अलीना रायपुर में दिखाएंगी हुनर, पिता ने लगाई एक करोड़ की पूंजी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.