Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

प्रसंगवश: मार्च 2026 तक सफाए की डेडलाइन और संघर्ष विराम का झांसा

देश को माओवाद-नक्सलवाद से मुक्त कराने के ऑपरेशन को मिल रही सफलता

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 07, 2025

Naxal Free Bharat

केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित देश को माओवाद और नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने की दिशा में जोर-शोर से लगी हुई है। केंद्र सरकार के इस बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ सहित वे सभी राज्य, जो माओवादी-नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित हैं, पूरे दम-खम से साथ दे रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या माओवाद-नक्सलवाद पर ध्यान केंद्रित किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित भारत से माओवाद-नक्सलवाद के सफाए की डेडलाइन मार्च 2026 तय कर दी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से रणनीति बनाकर प्रभावित राज्यों में ऑपरेशन लॉन्च किए गए। साथ ही नक्सलियों से हथियार डालने और मुख्यधारा में लौट आने की अपील भी की गई। जिन नक्सलियों ने समाज की मुख्यधारा से जुडऩे का निर्णय लिया, उनके पुनर्वास और रोजगार के लिए सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और नियद नेल्लानार जैसी कई योजनाएं चलाकर नक्सलियों से हथियार डलवाए। जो लाल आतंक का रास्ता छोडऩे के लिए तैयार नहीं हुए, उनके खिलाफ एक के बाद एक लगातार ऑपरेशन्स चलाए जा रहे हैं। नक्सलवाद के सफाए के लिए सरकार कितनी दृढ़ता से खड़ी है, इसका पता इस बात से चलता है कि पहली बार बारिश के मौसम में भी लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए गए। इस दौरान नक्सलियों के टॉप लीडर्स को टारगेट किया गया। एक के बाद एक टॉप नक्सल लीडर्स का मुठभेड़ में सफाया किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टॉप 17 नक्सल लीडर में से 2-4 ही बचे हैं, जो भागे-भागे फिर रहे हैं। वर्तमान नवंबर माह को मिला लें तो सफाए की डेडलाइन के 5 माह ही बचे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन्स को जबर्दस्त सफलता मिल रही है। नक्सलगढ़ का इलाका सिमटता चला जा रहा है। इस बीच, नक्सलियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी ने 6 माह का एकतरफा संघर्ष विराम का पांसा फेंका है। वहीं, महाराष्ट्र और ओडिशा की नक्सल इकाइयां भी इसी तरह के युद्धविराम या बातचीत के रास्ते पर विचार कर रही हैं। इसे बचे-खुचे नक्सलियों की चाल मान जा रहा है। नक्सली अबतक इस तरह के भी एंबुश लगाने में माहिर रहे हैं, लेकिन सरकार भी उनकी ऐसी चालों को समझ चुकी है और उनके झांसे में नहीं आ रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित देश माओवाद-नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। -अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@in.patrika.com

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

CG Naxal News

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Naxal Attack

naxal news

naxalism

Published on:

07 Nov 2025 02:21 am

Hindi News / Opinion / प्रसंगवश: मार्च 2026 तक सफाए की डेडलाइन और संघर्ष विराम का झांसा

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

मतदाता प्रचण्ड प्रहार करे लोकतंत्र की विकृतियों पर

ओपिनियन

आपकी बातः शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

आरबीआइ की सिफारिशों से ईपीएफओ के वित्तीय प्रबंधन में सुधार की उम्मीद

ओपिनियन

राष्ट्रीय राजमार्ग: स्पीड कॉरिडर से ज्यादा ‘मौत के गलियारे’

ओपिनियन

आपकी बातः सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.