Ranji Trophy Cricket: रणजी ट्रॉफी में शुभम खजुरिया दोहरे शतक से चूके

छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे क्रिकेट मैच में रविवार को जम्मू कश्मीर ने पहले दिन शनिवार के स्कोर 4 विकेट पर 195 रन से आगे खेलना शुरू किया। शुभम खजुरिया (Shubham Khajuria) ने 344 गेंदों पर 30 चौके और 2 छक्के जड़कर 190 रन बनाए। कप्तान पारस डोगरा ने भी अर्धशतकीय पारी (59) खेली। वहीं, कन्हैया वाधवान ने 42 और उमर नज़ीर ने 40 रनों का योगदान दिया।