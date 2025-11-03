Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Ranji Trophy Cricket: रणजी ट्रॉफी में शुभम खजुरिया दोहरे शतक से चूके

Nava Raipur के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर के बीच खेला जा रहा है मैच...

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 03, 2025

Shubham Khajuria

Ranji Trophy Cricket: बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के ग्रुप डी के मुकाबले के दूसरे दिन रविवार को जम्मू कश्मीर ने सलामी बल्लेबाज शुभम खजुरिया की शानदार पारी की बदौलत छत्तीसगढ़ के खिलाफ 394 रनों का मजबूत स्कोर किया। खजुरिया दोहरे शतक से चूक गए।

छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे क्रिकेट मैच में रविवार को जम्मू कश्मीर ने पहले दिन शनिवार के स्कोर 4 विकेट पर 195 रन से आगे खेलना शुरू किया। शुभम खजुरिया (Shubham Khajuria) ने 344 गेंदों पर 30 चौके और 2 छक्के जड़कर 190 रन बनाए। कप्तान पारस डोगरा ने भी अर्धशतकीय पारी (59) खेली। वहीं, कन्हैया वाधवान ने 42 और उमर नज़ीर ने 40 रनों का योगदान दिया।

जम्मू कश्मीर की पहली पारी के जवाब में छत्तीसगढ़ ने दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट पर 75 रन बना लिए थे। सलामी बल्लेबाज आयुष पांडे 32 रन बनाकर आउट हुए। शशांक चंद्राकर 20 और आशुतोष सिंह 18 रन बनाकर क्रीज पर थे। छत्तीसगढ़ 319 रनों से पीछे है।

रविकिरण ने झटके 7 विकेट

छत्तीसगढ़ के तेज गेंदबाज एम. रविकिरण (Ravi Kiran) ने जम्मू कश्मीर की पहली पारी में सात बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। रविकिरण ने 27 ओवर में 82 रन देकर 7 विकेट चटकाए। वहीं सौरभ मजूमदार, अजय मंडल और सरवटे को 1-1 विकेट मिले।

Published on:

03 Nov 2025 03:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Ranji Trophy Cricket: रणजी ट्रॉफी में शुभम खजुरिया दोहरे शतक से चूके

