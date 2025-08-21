MBBS Students: हॉस्टल के लिए अब किराए का मकान खोज रहा मेडिकल प्रबंधन

पुराने स्वास्थ्य संचालनालय को हॉस्टल बनाने की योजना थी,लेकिन यहां पर तहसील कार्यालय शिफ्ट हो चुका है। नया भवन कब तैयार होगा और तहसील कार्यालय कब शिफ्ट होगा, तब तक इंतजार करना होगा। डीएमई कार्यालय ढाई साल पहले नवा रायपुर शिफ्ट हो गया था। वहीं आयुष्मान भारत योजना का स्टेट नोडल एजेंसी कार्यालय भी सालभर पहले नवा रायपुर चला गया। इस कार्यालय में 20 के आसपास बड़े कमरे हैं, जो छात्रों के रहने के लिए पर्याप्त माना जा रहा था। जब डीएमई कार्यालय शिफ्ट हुआ, तब इसे हॉस्टल बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह अधूरी ही रह गई। वर्तमान में इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पैरामेडिकल कोर्स के डायरेक्टर व फर्स्ट फ्लोर पर नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार का कार्यालय है।