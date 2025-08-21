Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

MBBS Students: हॉस्टल के लिए अब किराए का मकान खोज रहा मेडिकल प्रबंधन

अब पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रबंधन कॉलेज के आसपास किराए का मकान खोज रहा है। इसके लिए बुधवार को जरूरी सूचना जारी की गई। इसमें 200 छात्रों के लिए सर्वसुविधायुक्त मकान के लिए 1 सितंबर तक प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।

रायपुर

Rabindra Rai

Aug 21, 2025

MBBS News: हॉस्टल के लिए अब किराए का मकान खोज रहा मेडिकल प्रबंधन
MBBS News: हॉस्टल के लिए अब किराए का मकान खोज रहा मेडिकल प्रबंधन

एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए हॉस्टल नहीं

रायपुर. पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए हॉस्टल नहीं है। करीब 160 से 170 छात्रों को हॉस्टल की जरूरत होती है। टैगोर नगर स्थित विधायक विश्राम गृह काे हॉस्टल बनाने की योजना थी, लेकिन शासन ने मना कर दिया। यह कॉलेज से करीब 8 किमी दूर था। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों के पहले राउंड का एडमिशन चल रहा है और 139 छात्रों का प्रवेश भी हो गया है। नया हॉस्टल भी नहीं बना है। जून में वार्डन की टीम ने विधायक विश्राम गृह का निरीक्षण भी कर लिया था। हॉस्टल नहीं होने से छात्र-छात्राओं को देवेंद्रनगर व आसपास स्थित मकानों में महंगे किराए में रहना पड़ेगा।

अभी 5 से 8 हजार तक किराया चुका रहा एक छात्र

नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 230 सीटें हैं। पुराने हॉस्टल को तोड़कर नया बनाया जा रहा है, लेकिन यह भी अधूरा है। कॉलेज प्रबंधन पिछले साल से सर्वसुविधायुक्त मकान खोज रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। डीन फुंडहर में कामकाजी महिलाओं के लिए बने हॉस्टल को देखने भी गए थे, लेकिन वहां एक भी कमरा खाली नहीं होने से प्रबंधन को निराशा हाथ लगी। देवेंद्रनगर के आसपास भी हॉस्टल की तलाश की गई, लेकिन नहीं मिला। अभी एक छात्र किराए के एक कमरे के लिए 5 से 8 हजार रुपए तक चुका रहा है।

पुराने संचालनालय में तहसील शिफ्ट, प्रबंधन ताकता रह गया

पुराने स्वास्थ्य संचालनालय को हॉस्टल बनाने की योजना थी,लेकिन यहां पर तहसील कार्यालय शिफ्ट हो चुका है। नया भवन कब तैयार होगा और तहसील कार्यालय कब शिफ्ट होगा, तब तक इंतजार करना होगा। डीएमई कार्यालय ढाई साल पहले नवा रायपुर शिफ्ट हो गया था। वहीं आयुष्मान भारत योजना का स्टेट नोडल एजेंसी कार्यालय भी सालभर पहले नवा रायपुर चला गया। इस कार्यालय में 20 के आसपास बड़े कमरे हैं, जो छात्रों के रहने के लिए पर्याप्त माना जा रहा था। जब डीएमई कार्यालय शिफ्ट हुआ, तब इसे हॉस्टल बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह अधूरी ही रह गई। वर्तमान में इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पैरामेडिकल कोर्स के डायरेक्टर व फर्स्ट फ्लोर पर नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार का कार्यालय है।

सर्वसुविधायुक्त मकान की खोज

हॉस्टल नहीं होने के कारण कॉलेज के आसपास 200 छात्रों के लिए सर्वसुविधायुक्त मकान की खोज की जा रही है। इसके लिए सूचना जारी की गई है।
डॉ. विवेक चौधरी, डीन, नेहरू मेडिकल कॉलेज

Published on:

21 Aug 2025 12:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / MBBS Students: हॉस्टल के लिए अब किराए का मकान खोज रहा मेडिकल प्रबंधन

