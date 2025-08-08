राजधानी में जेनेरिक दवा स्कैम? पत्रिका की रिपोर्ट ने खोली पोल! जनता को ऐसे गुमराह कर रहे मेडिकल संचालक

पत्रिका रिपोर्टर ने एक जानी-मानी कंपनी की 10 टेबलेट 72 फीसदी छूट के बाद 40 रुपए में धनवंतरि मेडिकल स्टोर से खरीदी। वहीं एक अन्य मेडिकल स्टोर में 15 फीसदी छूट के बाद यह दवा 120 रुपए में मिली। आपत्ति करने के बाद दुकानदार ने यह कहा कि उन्हें इससे कम रेट में नहीं पड़ेगा। जब उन्हें बताया गया कि ये जेनेरिक दवा है इसलिए धनवंतरि में 72 फीसदी छूट में मिल रही है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। इसलिए हम कह रहे हैं कि आम जनता ठगी जा रही है।