CG Crime: तलवार-चाकू व लाठी-डंडा लेकर हॉस्टल में घुसे बदमाश, लाइट बंद करके छात्रों को पीटा, साइंस कॉलेज के कई छात्र घायल

पुलिस थाना सरस्वती नगर (photo Patrika)
CG Crime: शहर में नशेड़ियों की बेखौफ गुंडागर्दी चल रही है। ये इतने बेखौफ हो गए हैं कि कॉलेज के हॉस्टल में घुसकर छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। तलवार-चाकू दिखाकर उन्हें धमका रहे हैं। रविवार को साइंस कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में बदमाशों ने जमकर गुंडागर्दी की। 50-60 बदमाश लाठी-डंडा, तलवार, बेल्ट लेकर हॉस्टल में घ़ुस गए। पहले हॉस्टल की लाइट बंद कर दी। इसके बाद छात्रों को जमकर पीटा। जो सामने आए, उनको बेरहमी से पीटते गए। इसकी सूचना पर सरस्वती नगर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी युवक पुलिस के सामने ही फरार हो गए। रविशंकर विवि गेट और डीडी ऑडिटोरियम गेट के पास सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके जरिए आरोपियों की पहचान हो सकती है, फिर भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है।
बदमाशों के हमले में छात्र योगेश्वर साहू, रूपनारायण साहू, गोंविद साहू, टिकेंद्र नरेटी, यश साहू, डोमन साहू, मयंक पारकर, समीर सोरी, धनंजय भुआर्य, चंद्रकांत भुआर्य, चंद्रकांत राजवाडे, हर्ष साहू आदि घायल हैं। समीर सोरी का मोबाइल भी आरोपी ले भागे हैं। पीड़ित छात्रों की शिकायत पर सरस्वती नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
हॉस्टल में हमले से पहले दो युवक दो युवतियों के साथ हॉस्टल के सामने पहुंचे। दोनों युवक नशे में थे। हॉस्टल के सामने यूरिन करने लगे। यह देखकर हॉस्टल के एक छात्र ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। नशे में धुत युवक ने छात्र से गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद युवतियों ने बचाव किया। फिर अपने साथी युवकों को लेकर चली गई। इसके बाद रात में दोनों युवक 50-60 लड़कों को लेकर हॉस्टल पहुंच गए और छात्रों से मारपीट करने लगे।
हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की व्यवस्था नहीं है। साइंस कॉलेज प्रबंधन हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। शाम होते ही हॉस्टल के आसपास नशेड़ियों और संदिग्धों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी नहीं होती। करीब साल भर पहले भी इसी तरह की समस्याओं के चलते छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए हॉस्टल के सामने से गुजरे मार्ग को बंद कर दिया था।
घटना रविवार की रात करीब 11.45 बजे की है। साइंस कॉलेज के उमादास मुखर्जी हॉस्टल के छात्र अपने-अपने कमरे में थे। इसी दौरान अचानक किसी ने मेन स्वीच से लाइट को बंद कर दिया। उसके साथ ही 50-60 लड़के हॉस्टल घुस गए। उनके हाथ में लाठी, स्टीक, डंडा, बेल्ट थे। कुछ युवकों के हाथ में चाकू और तलवार भी थे। हॉस्टल के छात्र जैसे ही कमरे से निकले, उनको सबने पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी छात्रों पर हमला करते चले गए। घबराहट में हॉस्टल के स्टूडेंट चीख-पुकार मचाते रहे। मारपीट करने वाले कुछ युवक खुद को एक हिंदूवादी संगठन का नाम बता रहे थे।
अचानक हुए हमले से हॉस्टल के स्टूडेंट्स भी घबरा गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पहुंची। आरोपी युवक इतने बेखौफ थे कि पुलिस के सामने ही गाली-गलौज करते हुए भाग निकले। इससे नाराज पीड़ित और हॉस्टल के अन्य छात्र सरस्वती नगर थाना पहुंच गए और आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। देर रात तक पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई, तो छात्रों ने थाना परिसर में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।
