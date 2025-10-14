CG Crime: तलवार-चाकू व लाठी-डंडा लेकर हॉस्टल में घुसे बदमाश, लाइट बंद करके छात्रों को पीटा, साइंस कॉलेज के कई छात्र घायल

CG Crime: शहर में नशेड़ियों की बेखौफ गुंडागर्दी चल रही है। ये इतने बेखौफ हो गए हैं कि कॉलेज के हॉस्टल में घुसकर छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। तलवार-चाकू दिखाकर उन्हें धमका रहे हैं। रविवार को साइंस कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में बदमाशों ने जमकर गुंडागर्दी की। 50-60 बदमाश लाठी-डंडा, तलवार, बेल्ट लेकर हॉस्टल में घ़ुस गए। पहले हॉस्टल की लाइट बंद कर दी। इसके बाद छात्रों को जमकर पीटा। जो सामने आए, उनको बेरहमी से पीटते गए। इसकी सूचना पर सरस्वती नगर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी युवक पुलिस के सामने ही फरार हो गए। रविशंकर विवि गेट और डीडी ऑडिटोरियम गेट के पास सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके जरिए आरोपियों की पहचान हो सकती है, फिर भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है।