एक साथ 15 लोग अस्पताल में भर्ती, MLA अनुज शर्मा मिलने पहुंचे… आखिर अचानक क्यों मची हड़बड़ी? जानें

CG News: अचानक 15 लोग भर्ती हुए, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, मरीजों की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है, लेकिन उनकी संख्या और अचानक भर्ती ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर दी। इस बीच, खबर मिलते ही विधायक अनुज शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हाल जाना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बातचीत कर इलाज की स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
धरसींवा विधानसभा के बरडीह गांव में 15 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। इनमें से 5 लोगों को खरोरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 10 अन्य लोगों को खरोरा के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है।
घटना की जानकारी मिलते ही धरसींवा के विधायक अनुज शर्मा ने तत्काल अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा धरसींवा के अंतिम छोर के गांव बरडीह गांव में अचानक कई लोगों की तबीयत खराब होने लगी, जिसमें तेज पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण सामने आए। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी बीमार लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
अस्पताल में मरीजों से मिलने के बाद विधायक अनूज शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा। मैंने डॉक्टरों से बात की है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि सभी मरीजों का हर संभव और बेहतर इलाज किया जाए। हम मरीजों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना घटी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। मैंने प्रशासन से भी कहा है कि वे जल्द से जल्द दूषित पानी के स्रोत का पता लगाएं और गांव में साफ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में सक्रिय: घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी तुरंत बरडीह गांव पहुंची। टीम ने घर-घर जाकर लोगों की जांच की और उन्हें दूषित पानी न पीने की सलाह दी। इसके साथ ही टीम ने पानी के सैंपल भी लिए हैं, ताकि संक्रमण के कारण का पता लगाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहालए सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है।