एक साथ 15 लोग अस्पताल में भर्ती, MLA अनुज शर्मा मिलने पहुंचे… आखिर अचानक क्यों मची हड़बड़ी? जानें

अस्पताल में मरीजों से मिलने के बाद विधायक अनूज शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा। मैंने डॉक्टरों से बात की है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि सभी मरीजों का हर संभव और बेहतर इलाज किया जाए। हम मरीजों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना घटी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। मैंने प्रशासन से भी कहा है कि वे जल्द से जल्द दूषित पानी के स्रोत का पता लगाएं और गांव में साफ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।