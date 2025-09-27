मनरेगा रोजगार सहायकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा- अब अन्य विभागों का कार्य नहीं करेंगे…

मनरेगा रोजगार सहायक संघ जिला रायपुर को मनरेगा, पीएम आवास में मनरेगा के तहत 90 दिवस मजदूरी हेतु मस्टररोल का कार्य कर रहे हैं। परंतु इनके अलावा वय वंदना (आयुष्मान कार्ड) 70 वर्ष वालों का, श्रम कार्ड, राजस्व कृषि विभाग से अब गिरदावरी करने का आदेश के साथ प्रशिक्षण लिया है और महतारी वंदन के तहत अब महतारी लोगों का इकेवाईसी करने का आदेश जारी हो गया है।