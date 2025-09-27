Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

मनरेगा रोजगार सहायकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा- अब अन्य विभागों का कार्य नहीं करेंगे…

MANREGA News: मनरेगा कार्य के लिए संविदा पर नियुक्त रोजगार सहायक मनरेगा के अलावा अब अन्य विभाग के कार्य नही करने की ज्ञापन रायपुर जिला रोजगार सहायक संघ ने 26 सितंबर शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय रायपुर मनरेगा आयुक्त को सौंपा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 27, 2025

अब अन्य विभागों का कार्य नहीं करेंगे(photo-patrika)
अब अन्य विभागों का कार्य नहीं करेंगे(photo-patrika)

MANREGA News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के सारागांव में मनरेगा कार्य के लिए संविदा पर नियुक्त रोजगार सहायक मनरेगा के अलावा अब अन्य विभाग के कार्य नही करने की ज्ञापन रायपुर जिला रोजगार सहायक संघ ने 26 सितंबर शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय रायपुर मनरेगा आयुक्त को सौंपा।

MANREGA News: मनरेगा रोजगार सहायकों ने विरोध जताया

मनरेगा रोजगार सहायक संघ जिला रायपुर को मनरेगा, पीएम आवास में मनरेगा के तहत 90 दिवस मजदूरी हेतु मस्टररोल का कार्य कर रहे हैं। परंतु इनके अलावा वय वंदना (आयुष्मान कार्ड) 70 वर्ष वालों का, श्रम कार्ड, राजस्व कृषि विभाग से अब गिरदावरी करने का आदेश के साथ प्रशिक्षण लिया है और महतारी वंदन के तहत अब महतारी लोगों का इकेवाईसी करने का आदेश जारी हो गया है।

सिर्फ मनरेगा कार्य करने की मांग

मनरेगा योजना है जिसके तहत रोजगार सहायक कार्य कर रहे हैं, परंतु अन्य विभाग के कार्यों को रायपुर जिला प्रशासन व मनरेगा प्रशासन द्वारा रोजगार सहायकों के लिए आदेश निकालकर कार्य लिया जा रहा है। जबकि इन सभी विभागों में प्रशासन के कर्मचारी नियुक्त हैं, बावजूद रोजगार सहायकों से अन्य कार्य करवाया जा रहा है।

यह सौ फीसदी गलत है। शासन के इस तुगलकी फरमान से रायपुर जिला के तिल्दा, धरसींवा, आरंग व अभनपुर के ग्राम रोजगार सहायक संघ ने परेशान होकर रोष व्याप्त करते हुए मनरेगा के अलावा अन्य कार्य नही करने हेतु शुक्रवार को जिला रायपुर कलेक्टर कार्यालय एवं मनरेगा आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 12:38 pm

Published on:

27 Sept 2025 12:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मनरेगा रोजगार सहायकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा- अब अन्य विभागों का कार्य नहीं करेंगे…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.