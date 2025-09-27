मनरेगा रोजगार सहायकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा- अब अन्य विभागों का कार्य नहीं करेंगे…

MANREGA News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के सारागांव में मनरेगा कार्य के लिए संविदा पर नियुक्त रोजगार सहायक मनरेगा के अलावा अब अन्य विभाग के कार्य नही करने की ज्ञापन रायपुर जिला रोजगार सहायक संघ ने 26 सितंबर शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय रायपुर मनरेगा आयुक्त को सौंपा।
मनरेगा रोजगार सहायक संघ जिला रायपुर को मनरेगा, पीएम आवास में मनरेगा के तहत 90 दिवस मजदूरी हेतु मस्टररोल का कार्य कर रहे हैं। परंतु इनके अलावा वय वंदना (आयुष्मान कार्ड) 70 वर्ष वालों का, श्रम कार्ड, राजस्व कृषि विभाग से अब गिरदावरी करने का आदेश के साथ प्रशिक्षण लिया है और महतारी वंदन के तहत अब महतारी लोगों का इकेवाईसी करने का आदेश जारी हो गया है।
मनरेगा योजना है जिसके तहत रोजगार सहायक कार्य कर रहे हैं, परंतु अन्य विभाग के कार्यों को रायपुर जिला प्रशासन व मनरेगा प्रशासन द्वारा रोजगार सहायकों के लिए आदेश निकालकर कार्य लिया जा रहा है। जबकि इन सभी विभागों में प्रशासन के कर्मचारी नियुक्त हैं, बावजूद रोजगार सहायकों से अन्य कार्य करवाया जा रहा है।
यह सौ फीसदी गलत है। शासन के इस तुगलकी फरमान से रायपुर जिला के तिल्दा, धरसींवा, आरंग व अभनपुर के ग्राम रोजगार सहायक संघ ने परेशान होकर रोष व्याप्त करते हुए मनरेगा के अलावा अन्य कार्य नही करने हेतु शुक्रवार को जिला रायपुर कलेक्टर कार्यालय एवं मनरेगा आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया है।