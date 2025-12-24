SIR रिपोर्ट से बड़ा खुलासा! रायपुर जिले में हर तीसरा नाम सूची से बाहर, ग्रामीण सीट पर सबसे बड़ा असर

चुनाव कार्यालय ने साफ किया है कि फिलहाल जारी की गई मतदाता सूची अंतिम नहीं, बल्कि प्रारंभिक है। जिन पात्र मतदाताओं के नाम इस प्रक्रिया में कट गए हैं, उन्हें 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। जो मतदाता स्थान बदलकर रह रहे हैं, वे फॉर्म-6 भरकर नए पते पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वहीं, गलत तरीके से हटाए गए नामों को दोबारा शामिल कराने की प्रक्रिया भी इसी निर्धारित अवधि में पूरी की जाएगी।