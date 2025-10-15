CG News: प्रदेश के 18 आदिवासी जिलों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट, ग्रामीणों को तत्काल मिल सकेगा बेहतर इलाज

ये योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए है। पीवीटीजी बस्तियों में व्यापक रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की जाएगी। ये योजना कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, कवर्धा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर व सरगुजा जैसे 18 पीवीटीजी जिलों के सबसे ज्यादा आदिवासी और कमजोर क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। योजना के तहत तपेदिक, मलेरिया, कुष्ठ रोग का उच्च प्रसार, अपर्याप्त पोषण को दूर किया जाएगा। कम टीकाकरण कवरेज को सुधारने पर भी फोकस किया जाएगा।