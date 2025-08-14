Monsoon 2025: एक्टिव हो रहा नया सिस्टम! अगले 5 दिन तक भारी से अतिभारी के आसार, बस्तर समेत कई जिलों में दिखेगा असर

मानसूनी गतिविधियां कम होने से प्रदेश में बारिश सामान्य से 6 फीसदी पिछड़ गई है। जुलाई अंत तक सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी थी। अब तक 691.1 मिमी वर्षा हुई है। जबकि 734.4 मिमी पानी गिरना था। रायपुर जिले में 611.3 मिमी पानी गिरा है। यह सामान्य से 5 फीसदी कम है। पिछले 24 घंटे में रायगढ़ में भारी बारिश हुई। वहां 12 सेमी पानी बरस गया।