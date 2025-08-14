Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Monsoon 2025: एक्टिव हो रहा नया सिस्टम! अगले 5 दिन तक भारी से अतिभारी के आसार, बस्तर समेत कई जिलों में दिखेगा असर

CG Monsoon 2025: बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण शुक्रवार से एकबार फिर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। बस्तर सहित एक-दो इलाकों में अगले 5 दिन तक भारी से अतिभारी के आसार हैं।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 14, 2025

Rain Alert
फाइल फोटो- पत्रिका

Monsoon 2025: बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण शुक्रवार से एकबार फिर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। बस्तर सहित एक-दो इलाकों में अगले 5 दिन तक भारी से अतिभारी के आसार हैं। कुछ दिनों से बारिश नहीं होने से खेत सूखने लगे थे, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी।

अगले दो दिन के लिए चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बस्तर संभाग के सभी जिलों के साथ-साथ रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकांश इलाकों में अगले दो दिनों तक व्यापक और अच्छी बारिश होगी। कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। इससे नदी-नालों में जलस्तर बढ़ने और निचले क्षेत्रों में जलभराव की संभावना है।

अब तक 691.1 मिमी वर्षा हुई

मानसूनी गतिविधियां कम होने से प्रदेश में बारिश सामान्य से 6 फीसदी पिछड़ गई है। जुलाई अंत तक सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी थी। अब तक 691.1 मिमी वर्षा हुई है। जबकि 734.4 मिमी पानी गिरना था। रायपुर जिले में 611.3 मिमी पानी गिरा है। यह सामान्य से 5 फीसदी कम है। पिछले 24 घंटे में रायगढ़ में भारी बारिश हुई। वहां 12 सेमी पानी बरस गया।

पुसौर में 9, बास्तानार में 8, अंतागढ़ में 6, बलरामपुर, शंकरगढ़, घरघोड़ा, कापू, कुसमी, अंबिकापुर, गीदम में 5-5 सेमी पानी गिरा। इसी तरह चंद्रपुर, कोमाखान में 4, गादीरास, रामानुजनगर, कोरबा, कुकरेल, दुर्गकोंदुल, सूरजपुर, बिलासपुर, बागबाहरा, दर्री, कटे कल्याण, माकड़ी, मर्दापाल, बड़े बचेली, बगीचा, दरभा, गरियाबंद समेत कई इलाकों में 3-3 सेमी पानी बरस गया। कई इलाकों में पानी की कमी से अब खेत भी सूखने लगे हैं।

Monsoon 2025: एक्टिव हो रहा नया सिस्टम! अगले 5 दिन तक भारी से अतिभारी के आसार, बस्तर समेत कई जिलों में दिखेगा असर

