छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ लोगों को नहीं आता पढ़ना-लिखना, नक्सल प्रभावित जिलों की हालत सबसे खराब, देखें

विभाग के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2027 तक छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 3 करोड़ 15 लाख 12 हजार 600 है। इनमें से साक्षर लोगों की जनसंख्या 2 करोड़ 10 लाख 60 हजार 921 हैं। इस अंतर को कम करना आने वाले वर्षों में सरकार और शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा। आंकड़े बताते हैं कि बड़े और अधिक आबादी वाले जिलों में निरक्षरों की संख्या अब भी काफी अधिक है, जबकि कुछ छोटे जिलों में यह संख्या अपेक्षाकृत कम है।