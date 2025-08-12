CG News: 200 से ज्यादा छात्रों के एक करोड़ नहीं मिले, बैंक का लगा रहे चक्कर

CG News: मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में संचालित कोर्स एमबीबीएस-बीडीएस की 2023-24 में काउंसलिंग में शामिल हुए 200 से ज्यादा छात्रों के एक करोड़ रुपए बैंक ने अटका दिया है। निजी बैंक तकनीकी कारण बताकर छात्रों को पैसे लौटाने में नाकाम है, जबकि छात्रों की लगातार शिकायतों के बाद पिछले साल डीएमई ने बैंक मैनेजर को तलब कर फटकार लगाई थी। बैंक मैनेजर ने डीएमई को बताया था कि काउंसलिंग कराने वाली एजेंसी ने छात्रों का ब्योरा देरी से दिया। इस कारण फीस वापसी में देरी हो रही है। डीएमई को उन्होंने ये भी बताया था फीड डेटा 6 माह में स्वत: ही डिलीट हो जाता है। ऐसी कई तकनीकी कारणों से फीस वापसी में देरी हो रही है।