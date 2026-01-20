दिल्ली में सांसद अग्रवाल के डिनर से प्रदेश में गरमाई सियासत, कहा- डिनर नई प्लानिंग का हिस्सा

वहीं, सांसद अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को हर विषय में साज़िश और चाल ही नज़र आती है, क्योंकि उनकी राजनीति भय, भ्रम और भ्रांतियों पर टिकी है। दिल्ली में डिनर को लेकर बैज ने मंगलवार को राजधानी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता है। वो हमेशा सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार और हाल ही में जम्बूरी को लेकर मामला उठाया था। इसके बाद कहीं न कही सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आई है। दिल्ली में भोजन करना अग्रवाल की नई रणनीति व चाल की प्लानिंग है।