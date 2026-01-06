6 जनवरी 2026,

छत्तीसगढ़ की Voter List में फिर जुड़ेंगे नाम! 27 लाख हटे, 2.74 लाख मतदाताओं ने दोबारा कराया पंजीयन…

Chhattisgarh SIR Update: छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता हैं। इसके तहत आयोग द्वारा प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 06, 2026

छत्तीसगढ़ की Voter List में फिर जुड़ेंगे नाम! 27 लाख हटे, 2.74 लाख मतदाताओं ने दोबारा कराया पंजीयन...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ की Voter List में फिर जुड़ेंगे नाम! 27 लाख हटे, 2.74 लाख मतदाताओं ने दोबारा कराया पंजीयन...(photo-patrika)

SIR Voter List: छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता हैं। इसके तहत आयोग द्वारा प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी। साथ ही, मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को अपना नाम दोबारा जुड़वाने या त्रुटियों में सुधार के लिए दावा–आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया, ताकि मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाया जा सके।

SIR Voter List: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2.12 करोड़ से अधिक मतदाता

SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि प्रदेश में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इसके आधार पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसके बाद मतदाताओं से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गईं।

27 लाख नाम हटने से मचा हड़कंप

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही यह सामने आया कि विभिन्न कारणों से करीब 27 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इनमें मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित लोग, दोहरे नाम और गलत प्रविष्टियों को कारण बताया गया है।

2.74 लाख लोगों ने दोबारा किया आवेदन

वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने निर्वाचन आयोग से संपर्क किया। अब तक 2 लाख 74 हजार से अधिक नागरिकों ने अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। यह प्रक्रिया लगातार जारी है और आने वाले दिनों में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

दावा–आपत्ति प्रक्रिया से सुधरेगी वोटर लिस्ट

निर्वाचन आयोग का कहना है कि दावा और आपत्ति की प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे।

अंतिम सूची जारी होने का इंतजार

अब सभी की नजरें अंतिम वोटर लिस्ट पर टिकी हैं, जो दावा–आपत्ति के निपटारे के बाद जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में नए नाम जुड़ेंगे और हटाए गए कई मतदाताओं को फिर से मतदान का अधिकार मिलेगा।

Published on:

06 Jan 2026 08:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ की Voter List में फिर जुड़ेंगे नाम! 27 लाख हटे, 2.74 लाख मतदाताओं ने दोबारा कराया पंजीयन…

