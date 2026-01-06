छत्तीसगढ़ की Voter List में फिर जुड़ेंगे नाम! 27 लाख हटे, 2.74 लाख मतदाताओं ने दोबारा कराया पंजीयन…

SIR Voter List: छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता हैं। इसके तहत आयोग द्वारा प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी। साथ ही, मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को अपना नाम दोबारा जुड़वाने या त्रुटियों में सुधार के लिए दावा–आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया, ताकि मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाया जा सके।