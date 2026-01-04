राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड–2025 की घोषणा! SVEEP में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों से 7 जनवरी तक प्रविष्टियां आमंत्रित

आयोग के अनुसार, पुरस्कार के मूल्यांकन में उन मीडिया संस्थानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया एवं चुनाव से जुड़े आईटी एप्लीकेशनों की प्रभावी जानकारी दी हो, मतदाताओं तक सटीक, संतुलित और भरोसेमंद सूचनाएं पहुंचाई हों, दुर्गम एवं विशिष्ट मतदान केंद्रों पर आधारित प्रभावशाली स्टोरीज़ प्रस्तुत की हों, तथा विशेष कार्यक्रमों, चर्चाओं और विशेषज्ञ आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो।