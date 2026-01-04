राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड–2025 की घोषणा! SVEEP में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों से 7 जनवरी तक प्रविष्टियां आमंत्रित

राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड–2025 की घोषणा(photo-patrika)
National Media Award 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता (SVEEP) के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड–2025 की घोषणा की है। इसके तहत देशभर के मीडिया संस्थानों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं।
इच्छुक मीडिया संस्थान अपनी प्रविष्टियां 07 जनवरी 2026 तक भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली–110001 में भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रविष्टियां ई-मेल के माध्यम से media_division@eci.gov.in पर भी प्रेषित की जा सकती हैं।
राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड–2025 के तहत कुल चार श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टेलीविजन), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो) तथा ऑनलाइन/इंटरनेट एवं सोशल मीडिया शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक-एक मीडिया संस्थान को सम्मानित किया जाएगा।
चयनित मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी 2026) के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन संस्थानों को दिया जाएगा, जिन्होंने मतदाता जागरूकता अभियानों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है।
आयोग के अनुसार, पुरस्कार के मूल्यांकन में उन मीडिया संस्थानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया एवं चुनाव से जुड़े आईटी एप्लीकेशनों की प्रभावी जानकारी दी हो, मतदाताओं तक सटीक, संतुलित और भरोसेमंद सूचनाएं पहुंचाई हों, दुर्गम एवं विशिष्ट मतदान केंद्रों पर आधारित प्रभावशाली स्टोरीज़ प्रस्तुत की हों, तथा विशेष कार्यक्रमों, चर्चाओं और विशेषज्ञ आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो।
चुनाव से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं का खंडन, सही एवं सत्यापित जानकारी का प्रसार और समाज पर पड़े सकारात्मक प्रभाव के साक्ष्य भी पुरस्कार मूल्यांकन में शामिल किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के माध्यम से मीडिया की भूमिका को प्रोत्साहित करना है, ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की सक्रिय और जिम्मेदार भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
