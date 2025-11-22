Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

स्कूलों में नई ड्यूटी..! शिक्षकों को अब कुत्तों की गणना का काम… रंग, लिंग और स्वभाव तक की देनी होगी जानकारी

CG News: रायपुर शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ अब स्कूल परिसर में मंडराने वाले कुत्तों का भी हिसाब रखना होगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि वह नर है या मादा, उसका रंग कैसा है?

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 22, 2025

स्कूलों में नई ड्यूटी..! शिक्षकों को अब कुत्तों की गणना का काम... रंग, लिंग और स्वभाव तक की देनी होगी जानकारी(photo-patrika)

स्कूलों में नई ड्यूटी..! शिक्षकों को अब कुत्तों की गणना का काम... रंग, लिंग और स्वभाव तक की देनी होगी जानकारी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ अब स्कूल परिसर में मंडराने वाले कुत्तों का भी हिसाब रखना होगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि वह नर है या मादा, उसका रंग कैसा है? आवारा या पालतू है? काटने वाला है या नहीं काटने वाला कुत्ता है?

यह जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरना होगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि स्कूल परिसर में आने वाले कुत्तों की पूरी जानकारी देनी है। इससे हिंसक कुत्तों द्वारा किसी छात्र-छात्रा को नुकसान न पहुंचाया जा सके। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित आदेश जारी किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने भी सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी कर दिया है।

CG News: शिक्षकों के लिए मुश्किल भरा काम

स्कूल परिसर में आने वाले आवारा कुत्तों के संबंध में इतनी जानकारी जुटाना मुश्किल भरा है। खासकर नर या मादा, पालतू, आवारा की पहचान करना भी कठिन है। स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। इस दौरान कुत्ते स्कूल परिसर में आते हैं, उसके बारे में इतनी जानकारी लेना मुश्किल होगा। कुत्ता एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। झुंड में इधर-उधर घूमते रहते हैं। ऐसे में जानकारी जुटाना शिक्षकों के लिए बड़ी परेशानी वाला काम हो जाएगा।

हिंसक हो रहे कुत्ते… ताकि रेस्क्यू किया जा सके

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए जारी प्रपत्र में स्कूल की सामान्य जानकारी के अलावा परिसर में आने वालों कुत्तों के प्रकार बताना है। इसमें कुत्तों के प्रकार कॉलम में मेल-फीमेल, रंग और विशेष पहचान की जानकारी देनी है। इसके बाद देखने का समय एवं दिनांक भरना है। इसके बाद आवश्यक रूप से बताना है कि कुत्ता काटने वाला है या नहीं? आवारा है या पालतू? इसकी जानकारी भरनी है।

शिक्षकों के लिए मुश्किल भरा काम

स्कूल परिसर में आने वाले आवारा कुत्तों के संबंध में इतनी जानकारी जुटाना मुश्किल भरा है। खासकर नर या मादा, पालतू, आवारा की पहचान करना भी कठिन है। स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। इस दौरान कुत्ते स्कूल परिसर में आते हैं, उसके बारे में इतनी जानकारी लेना मुश्किल होगा। कुत्ता एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। झुंड में इधर-उधर घूमते रहते हैं। ऐसे में जानकारी जुटाना शिक्षकों के लिए बड़ी परेशानी वाला काम हो जाएगा।

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए जारी प्रपत्र में स्कूल की सामान्य जानकारी के अलावा परिसर में आने वालों कुत्तों के प्रकार बताना है। इसमें कुत्तों के प्रकार कॉलम में मेल-फीमेल, रंग और विशेष पहचान की जानकारी देनी है। इसके बाद देखने का समय एवं दिनांक भरना है। इसके बाद आवश्यक रूप से बताना है कि कुत्ता काटने वाला है या नहीं? आवारा है या पालतू? इसकी जानकारी भरनी है।

हिंसक हो रहे कुत्ते… ताकि रेस्क्यू किया जा सके

स्कूल परिसर में आने वाले कुत्तों के संबंध में शिक्षकों को जानकारी देनी है। इससे आवारा कुत्तों का रेस्क्यू किया जा सके। शिक्षकों को जो प्रपत्र दिए गए हैं, उन्हें भरकर देना है। इसी के आधार पर नगर निगम या संबंधित रेस्क्यू टीम को सूचना दी जाएगी।

रायपुर डीईओ हिमांशु भारतीय ने कहा की शहर हो या ग्रामीण इलाका, आवारा कुत्ते काफी हिंसक हो रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों पर भी हमला कर रहे हैं। मासूम बच्चों पर कुत्तों द्वारा हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। रायपुर में ही कई घटनाएं हो चुकी हैं। स्कूल परिसर में आने वाले कुत्तों को लेकर भी स्कूल विभाग ने चिंता जताई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 09:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / स्कूलों में नई ड्यूटी..! शिक्षकों को अब कुत्तों की गणना का काम… रंग, लिंग और स्वभाव तक की देनी होगी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जमीन-मकान की रजिस्ट्री हुई महंगी! 50 हजार की जगह देना होगा 5 लाख, सरकारी गाइडलाइन से बाजार में मचा हड़कंप…

जमीन-मकान की रजिस्ट्री हुई महंगी! 50 हजार की जगह देना होगा 5 लाख, सरकारी गाइडलाइन से बाजार में मचा हड़कंप...(photo-patrika)
रायपुर

दुर्घटना से निपटने की तैयारी! आपात स्थिति में कैसे करें रेस्क्यू? रायपुर रेलवे में हुआ बड़ा मॉक ड्रिल अभ्यास…

दुर्घटना से निपटने की तैयारी! आपात स्थिति में कैसे करें रेस्क्यू? रायपुर रेलवे में हुआ बड़ा मॉक ड्रिल अभ्यास...(photo-patrika)
रायपुर

CGBSE CG Board 10th 12th datesheet 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी, यहां से करें डाउनलोड

CGBSE 10th 12th Exam Date 2026
शिक्षा

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू, 3 दिसंबर को होगा दूसरा मुकाबला…

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू, 3 दिसंबर को होगा दूसरा मुकाबला...(photo-patrika)
रायपुर

सुबह छह बजे तक सामान हटा लें, नहीं तो… रायपुर चौपाटी शिटिंग पर बवाल, आधी रात चेतावनी देने आए कर्मी

सुबह छह बजे तक सामान हटा लें, नहीं तो... रायपुर चौपाटी शिटिंग पर बवाल, आधी रात चेतावनी देने आए कर्मी(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.