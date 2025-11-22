स्कूलों में नई ड्यूटी..! शिक्षकों को अब कुत्तों की गणना का काम… रंग, लिंग और स्वभाव तक की देनी होगी जानकारी

स्कूल परिसर में आने वाले आवारा कुत्तों के संबंध में इतनी जानकारी जुटाना मुश्किल भरा है। खासकर नर या मादा, पालतू, आवारा की पहचान करना भी कठिन है। स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। इस दौरान कुत्ते स्कूल परिसर में आते हैं, उसके बारे में इतनी जानकारी लेना मुश्किल होगा। कुत्ता एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। झुंड में इधर-उधर घूमते रहते हैं। ऐसे में जानकारी जुटाना शिक्षकों के लिए बड़ी परेशानी वाला काम हो जाएगा।