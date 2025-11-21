2019 में भर्ती शिक्षकों को बड़ी राहत! हाईकोर्ट का फैसला- परिवीक्षा में कटौती नहीं, अब मिलेगा पूरा वेतन…

परिवीक्षा अवधि में तीन साल तक स्टाइपेंड देने के विभाग के नियम को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दें कि 2019 में भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद वर्ष 2020 में शिक्षकों को पूर्ण वेतन की जगह तीन साल तक स्टाइपेंड देने की नीति राज्य शासन ने लागू की थी। इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर बताया था कि जब भर्ती विज्ञापन जारी किया गया तब उसमें इस नियम का उल्लेख नहीं था। राज्य शासन ने इस नियम को बाद में जोड़ दिया।