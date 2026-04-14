Raipur Airport: मुंबई के लिए 1 मई से नई फ्लाइट, इंडिगो ने जारी किया शेड्यूल

Raipur Airport: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से मुंबई के लिए 1 मई से इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस फ्लाइट के शुरू होने के बाद रायपुर और मुंबई के बीच 4 फ्लाइटों का संचालन होगा। यह अतिरिक्त फ्लाइट दोपहर 12.30 बजे मुंबई से उड़ान भरने के बाद 2.25 को रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 2.55 को रायपुर से रवाना होने के बाद 4.35 को मुंबई पहुंचेगी।