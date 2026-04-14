14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Accident: रायपुर में भीषण सड़क हादसा, हाइवा-ट्रक की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत

CG Accident: रायपुर जिले के गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र में हाइवा-ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में धमतरी के रहने वाले तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Apr 14, 2026

road accident in raipur district

हाइवा-ट्रक की आमने-सामने टक्कर में तीन की मौत ( Photo - Patrika )

CG Accident: रायपुर जिले से हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। पिपरौद-बजरंगपुर नेशनल हाईवे पर देर रात ट्रक और रेत से भरे हाइवा की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीन की मौत हो गई। तीनों मृतक धमतरी के रहने वाले थे। यह घटना गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजरंगपुर इलाके में निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास सोमवार देर रात करीब 3:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है।

CG Accident: दोनों वाहनों के उड़े परखच्चे

स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ​स्थिति को काबू में किया। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत और ग्रामीणों में भारी आक्रोश का माहौल है। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया। पुलिस ने बताया कि ट्रक (CG 04 JC 7941) और हाइवा (CG 04 QP 2293) की तेज रफ्तार में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की आवाज लगभग दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

मृतकों की हुई पहचान

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। हादसे में दोनों वाहनों में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान भागवत राम साहू (65), निवासी कुटीपारा पारागांव, दीपक पटेल (22), निवासी कातलबोड़ (कुरूद, धमतरी) और सुमित यादव (19), निवासी झूरानवागांव (कुरूद, धमतरी) के रूप में हुई है।

हमेशा हादसे का खतरा

पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को वाहन से बाहर निकाला। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोग हमेशा भारी वाहनों की से हादसे का खतरा सताता है। वहीं बीती रात हुए भीषण हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई। दूसरी ओर प्रशासन इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है।

छत्तीसगढ़ में हादसे से जुड़ी और भी हैं खबरें..

Hit and Run: बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार, 2 की मौत, 1 घायल

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र में रविवार की रात एक दर्दनाक सडक़ हादसा हुआ। वाड्रफनगर पुलिस चौकी अंतर्गत भगवानपुर-मेंढारी रोड पर रात करीब 2 बजे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी...पढ़ें पूरी खबर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 02:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Accident: रायपुर में भीषण सड़क हादसा, हाइवा-ट्रक की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cylinders Scam: सिलेंडर में गैस की जगह पानी, दो दिन चलने के बाद अचानक हुआ बंद, जनता को लगा रहे चूना

Cylinders Scam: सिलेंडर में गैस की जगह पानी, दो दिन चलने के बाद अचानक हुआ बंद, जनता को लगा रहे चूना
रायपुर

Raipur Airport: मुंबई के लिए 1 मई से नई फ्लाइट, इंडिगो ने जारी किया शेड्यूल

Raipur Airport: मुंबई के लिए 1 मई से नई फ्लाइट, इंडिगो ने जारी किया शेड्यूल
रायपुर

CG Protest: कांग्रेसियों ने मंत्री टंकराम वर्मा के तिल्दा स्थित बंगले का किया घेराव, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झूमाझटकी

CG Protest: कांग्रेसियों ने मंत्री टंकराम वर्मा के तिल्दा स्थित बंगले का किया घेराव, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झूमाझटकी
रायपुर

Patrika Live: कैमरों की नजर में शहर, एक घंटे में 165 बिना हेलमेट, 107 ओवर स्पीड के मामले, लेकिन सिस्टम की रफ्तार पीछे

raipur city, Patrika live
रायपुर

मुंबई के हवाला एजेंट से रायपुर में 35 लाख की ठगी, फर्जी नोट नंबर दिखा पैसे लेकर फरार

CG Fraud: मुंबई के हवाला एजेंट से रायपुर में 35 लाख की ठगी, फर्जी नोट नंबर दिखा पैसे लेकर फरार
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.