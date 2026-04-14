CG Accident: रायपुर में भीषण सड़क हादसा, हाइवा-ट्रक की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत

स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ​स्थिति को काबू में किया। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत और ग्रामीणों में भारी आक्रोश का माहौल है। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया। पुलिस ने बताया कि ट्रक (CG 04 JC 7941) और हाइवा (CG 04 QP 2293) की तेज रफ्तार में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की आवाज लगभग दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।