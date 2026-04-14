सालों का इंतजार हुआ खत्म… अब मिला अपना घर, मेहनत और सरकारी योजना से साकार हुआ सपना

घर निर्माण के दौरान बृहस्पति और उनके पति बहादुर ने खुद मजदूरी करते हुए ईंटें ढोईं, रेत डाली और दीवारें खड़ी कीं। बच्चों ने भी इस काम में हाथ बंटाया। यह सिर्फ घर का निर्माण नहीं, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता की नींव थी। आज उनका घर पूरी तरह तैयार है। अब उन्हें बारिश या आंधी से डरकर रातें नहीं बितानी पड़तीं। पक्का घर मिलने से उनके जीवन में सुरक्षा और सुकून दोनों आए हैं।