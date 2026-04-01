CG News: आंगनबाड़ी में बाटी गई साड़ी गुणवत्ता पर सरकार सख्त, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को पत्र जारी, कार्रवाई ने निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वितरित की गई साड़ियों की गुणवत्ता को लेकर सामने आई शिकायतों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर मामले की जांच तेज कर दी गई है और संबंधित एजेंसियों को जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को वितरित की गई साड़ियों की गुणवत्ता को लेकर सामने आई शिकायतों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी गहन जांच कराने के निर्देश दिए हैं।