मुंबई के हवाला एजेंट से रायपुर में 35 लाख की ठगी, फर्जी नोट नंबर दिखा पैसे लेकर फरार

नोट के सीरियल नंबर का मिलान उसने अपने सेठ द्वारा वाट्सऐप किए 2 रुपए के नोट के सीरियल नंबर से किया। दोनों नंबर एक थे, तो करण ने 35 लाख रुपए उसे दे दिया। इसके बाद वह आदमी रकम लेकर चला गया। इस बीच उसके सेठ ने तत्काल करण को कहा कि नोट का सीरियल नंबर दूसरा है, उस व्यक्ति को रकम नहीं देना। लेकिन तब वह फरार हो चुका था। इसकी जानकारी करण ने अपने सेठ को दी। इसके बाद करण ने तेलीबांधा थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।