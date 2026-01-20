ढाई महीने बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी का ऐलान, बढ़ा सस्पेंस

BJP Chhattisgarh: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाए जाने के बाद अब प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रदेश भाजपा को ढाई महीने बाद नए प्रदेश प्रभारी मिल जाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आठ-दस दिन लग जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी की नई टीम बनाएंगे। इस कवायद में कम से कम एक माह तो जरूर लग जाएंगे। इसके बाद ही छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी के नाम की घोषणा की जाएगी।