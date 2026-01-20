ढाई महीने बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी का ऐलान, बढ़ा सस्पेंस

BJP Chhattisgarh (Photo-X)
BJP Chhattisgarh: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाए जाने के बाद अब प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रदेश भाजपा को ढाई महीने बाद नए प्रदेश प्रभारी मिल जाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आठ-दस दिन लग जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी की नई टीम बनाएंगे। इस कवायद में कम से कम एक माह तो जरूर लग जाएंगे। इसके बाद ही छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी के नाम की घोषणा की जाएगी।
बताया जाता है कि प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी का जिम्मा शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी अनुभवी नेता को ही सौंपा जा सकता है। क्योंकि आगामी तीन साल बाद चुनाव होना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक समीकरण भी पिछली बार की तुलना में बदल जाएंगे। ऊपर से विपक्ष के तीखे वार लगातार आते रहेंगे।
इन सबके लिए रणनीति बनाने के लिए किसी ऐसे वरिष्ठ नेता को जिम्मा सौंपा जा सकता है, जिन्हें अन्य राज्यों में चुनाव कराने का अनुभव हो और संगठन और आरएसएस के बेहद नजदीक हो। फिलहाल प्रदेश भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई देने में लगे हुए हैं, जो दिल्ली गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लगे हाथ बधाई दी, जो नहीं गए हैं, वे अब दिल्ली जाकर बधाई देने की तैयारी करने में लगे हुए हैं।
