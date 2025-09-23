अमरीका की नई वीजा नीति से 5000 छत्तीसगढ़ियों की बढ़ी मुश्किलें, अब युवाओं का रूख यूरोप-दुबई की ओर

यह वीजा नियोक्ता को लेना पड़ता है। जिनके यहां भारतीय या दूसरे देश के लोग काम करते हैं। इसमें 5 हजार डॉलर लगता है। अब इसमें 1 लाख यूएस डॉलर देना पड़ेगा। अमरीका में एन-1 बी वीजा पर लगभग 7 लाख लोग हैं। एच-1 बी वीजा की फीस 88 हजार से बढ़ाकर 88 लाख की गई है। नए वीजा के लिए अप्रैल 2026 से आवेदन आने शुरू होंगे। उसमें जो नए लोग आएंगे उनपर यह लागू होगा। यदि शुल्क में कमी नहीं हुई तो युवाओं को दुबई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देशों की ओर रुख करना होगा।