Raipur News: एनआईटी रायपुर में होगा नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज की मेजबानी, 400 से ज़्यादा लोग के रहे हिस्सा

Raipur News: 48 घंटे का इंटेंस हैकथॉन लर्न, लॉन्च, लीड की ग्लोबल थीम पर बेस्ड है। इसमें स्कूली स्टूडेंट्स से लेकर पीएचडी रिसर्चर्स तक, पूरे इंडिया से 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के थ्रू हिस्सा लेंगे।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 03, 2025

Raipur News: एनआईटी रायपुर में होगा नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज की मेजबानी, 400 से ज़्यादालोग के रहे हिस्सा

एनआईटी रायपुर (Photo Patrika)

Raipur News: एनआईटी 4 और 5 अक्टूबर को नासा इंटरनेशनल स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। यह इवेंट राज्य के लिए एक पहली ऑपर्च्युनिटी है, जहां एनुअल ग्लोबल हैकथॉन की मेजबानी करेगा। यह 48 घंटे का इंटेंस हैकथॉन लर्न, लॉन्च, लीड की ग्लोबल थीम पर बेस्ड है। इसमें स्कूली स्टूडेंट्स से लेकर पीएचडी रिसर्चर्स तक, पूरे इंडिया से 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के थ्रू हिस्सा लेंगे।

पार्टिसिपेंट्स नासा और उसके 14 इंटरनेशनल पार्टनर्स (जिसमें इसरो भी इंक्लूडेड है) द्वारा अवेलेबल कराए गए ओपन-सोर्स डेटा का यूज कर 20-30 रियल-वर्ल्ड चैलेंजिस का सॉल्यूशन करेंगे। ये चैलेंजिस प्लेनेटरी डिफेंस, अर्थ साइंस एंड क्लाइमेट एक्शन, एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर फोकस्ड होंगी।

यह हैकथॉन इनोवेशन और कोलाबोरेशन का सेंटर बनेगा, जो छत्तीसगढ़ को ग्लोबल इनोवेशन मैप पर सशक्त जगह दिलाएगा। सबसे इपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल राउंड में पहुंचकर नासा के 10 ग्लोबल अवॉर्ड्स में से एक के लिए कॉपीट करेंगे।

Published on:

03 Oct 2025 01:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: एनआईटी रायपुर में होगा नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज की मेजबानी, 400 से ज़्यादा लोग के रहे हिस्सा

