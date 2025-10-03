Raipur News: एनआईटी रायपुर में होगा नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज की मेजबानी, 400 से ज़्यादा लोग के रहे हिस्सा

Raipur News: एनआईटी 4 और 5 अक्टूबर को नासा इंटरनेशनल स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। यह इवेंट राज्य के लिए एक पहली ऑपर्च्युनिटी है, जहां एनुअल ग्लोबल हैकथॉन की मेजबानी करेगा। यह 48 घंटे का इंटेंस हैकथॉन लर्न, लॉन्च, लीड की ग्लोबल थीम पर बेस्ड है। इसमें स्कूली स्टूडेंट्स से लेकर पीएचडी रिसर्चर्स तक, पूरे इंडिया से 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के थ्रू हिस्सा लेंगे।