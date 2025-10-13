जमीन फर्जीवाड़े में कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं, दस्तावेज लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे पीड़ित, जानें मामला

CG News: मृत महिला को जिंदा बताकर फर्जी मुख्तारनामा के जरिए दूसरे की जमीन हड़पने के मामले में शामिल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इस मामले में पीड़ित लोग रविवार को फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे। सत्यापित दस्तावेज सिविल लाइन सीएसपी को सौंपा। इसके बाद अपने-अपने बयान दर्ज कराए। आरोपियों की जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।