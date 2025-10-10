काम चाहिए तो कपड़े उतारने होंगे.. महिलाओं की बात मान नाबालिग ने ऐसे ही किया, फिर जो हुआ..

पुलिस ने धारा 137(2), 98, 64(2), 115(2), 3 (5) बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट, 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। टीम गठित कर पीड़िता के निशानदेही पर घेराबंदी कर संदेहियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। संदेहियों ने अपराध का घटित करना स्वीकार करने व पर्याप्त साक्ष्य होने पर दल्लीराजहरा की 22 वर्षीय युवती और उरला में रहने वाली 47 वर्षीय महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।