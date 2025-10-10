काम चाहिए तो कपड़े उतारने होंगे.. महिलाओं की बात मान नाबालिग ने ऐसे ही किया, फिर जो हुआ..

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (AI Image)
Crime News: नाबालिग से जबरन देह व्यापार कराने के मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया ने बताया कि वह मध्यप्रदेश की रहने वाली है। ( CG News ) वह नवरात्र पर मैहर के लिए निकली थी। मेला खत्म होने के बाद कटनी स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षालय में उसकी पहचान एक महिला से हुई।
महिला ने नाबालिग को काम दिलाने के नाम पर दुर्ग लेकर आ गई। यहां महिला ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें ली जिसे वह लोगों के पास भेजती थी। इसके बाद नाबालिग को घर पर बंधक बनाकर लोगों से अवैध संबंध स्थापित करने को कहती थी। मना करने पर दबाव बनाती थी। नाबालिग ने खुद का किसी तरह छुड़ाया और थाने में आकर शिकायत की।
पुलिस ने धारा 137(2), 98, 64(2), 115(2), 3 (5) बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट, 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। टीम गठित कर पीड़िता के निशानदेही पर घेराबंदी कर संदेहियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। संदेहियों ने अपराध का घटित करना स्वीकार करने व पर्याप्त साक्ष्य होने पर दल्लीराजहरा की 22 वर्षीय युवती और उरला में रहने वाली 47 वर्षीय महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग