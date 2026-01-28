28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: प्रदेश के टाइगर रिजर्व में रात में वाहनों की नो एंट्री, एनटीसीए का बड़ा आदेश

CG News: प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी, ताकि जंगली जानवरों को किसी तरह की परेशानी न हो।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 28, 2026

एनटीसीए का बड़ा आदेश (photo source- Patrika)

एनटीसीए का बड़ा आदेश (photo source- Patrika)

CG News: राज्य के टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल अतिआवश्यक सेवा में तैनात किए गए वाहनों को ही छूट रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण (एनटीसीए) ने यह आदेश जारी किया है। इसका पालन सख्ती से करने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ ही देशभर के सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक और टाइगर रिजर्व प्रभारियों को कहा गया है।

CG News: 60 से ज्यादा वन्य प्राणी घायल और मृत हो चुके

इसका उद्देश्य रात के समय विचरण करने वाले वन्य प्राणियों को सुरक्षा करने एवं उनका संरक्षण संवर्धन करना है। बताया जाता है कि रात में शिकारियों, तस्करी करने वाले और मालवाहकों का आवागमन हो रहा था। अक्सर वह कार और अन्य कमर्शियल वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं, तेज रफ्तार वाहनों की ठोकर से वन्य प्राणियों के घायल होने की घटनाएं भी हो रही थीं। बता दें कि राज्य में पिछले 15 सालों में वाहन की ठोकर से 60 से ज्यादा वन्य प्राणी घायल और मृत हो चुके हैं।

ग्रामीणों को आंशिक छूट: कोर इलाके में रहने वाले करीब 90 गांव के ग्रामीणों को आंशिक राहत मिल सकती है। प्रतिबंधित समय में आवागमन करने पर उनका रिकॉर्ड रखने के साथ ही नाका में पूछताछ करने के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा। बिना अनुमति घूमते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई करने को कहा गया है। टाइगर रिजर्व उदंती सीतानदी के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि एनटीसीए द्वारा रात के समय वाहनों के मूवमेंट से वन्य प्राणियों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए आदेश जारी किया गया है।

शिफ्ट होंगे वन्य ग्राम

एनटीसीए के निर्देश के बाद कोर एरिया के वन्य ग्रामों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए सभी टाइगर रिजर्व प्रभारियों से कोर और बफर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की जानकारी मांगी गई है। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद उक्त गांव को शिफ्ट करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसकी अनुमति मिलते ही दूसरे क्षेत्रों में शिङ्क्षफ्टग होगी।

बाघों का संरक्षण करने के लिए सख्ती

बाघों का शिकार करने और घट रही संख्या (कुछ राज्यों को छोडक़र) को देखते हुए टाइगर रिजर्व को सुरक्षित रहने एनटीसीए द्वारा आदेश जारी किया गया है। ताकि बाघों का संरक्षण कर इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2022 में गणना के अनुसार 17 बाघ थे। इसके बाद प्रयासों और बेहतर पर्यावास के कारण इनकी संख्या बढक़र लगभग 35 होने का दावा किया जा रहा है।

CG News: सख्ती से लागू होगा आदेश

एनटीसीए के निर्देश पर टाइगर रिजर्व में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी टाइगर रिजर्व प्रभारियों को सख्ती से आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति कोर एरिया में वाहन लेकर घूमते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी- अरुण पाण्डेय, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 08:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: प्रदेश के टाइगर रिजर्व में रात में वाहनों की नो एंट्री, एनटीसीए का बड़ा आदेश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather Update: प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना, IMD ने दी चेतावनी

प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज (photo source- Patrika)
रायपुर

Officer Suspended: साय सरकार का बड़ा एक्शन! इस मामले में 3 अधिकारियों को किया निलंबित

साय सरकार ने 3 अफसरों को किया सस्पेंड (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Dhan kharidi: आखिरी दिन तक चलेगी धान खरीदी, तीन लाख से ज्यादा किसान इंतजार में

CG Dhan kharidi: आखिरी दिन तक चलेगी धान खरीदी, तीन लाख से ज्यादा किसान इंतजार में
रायपुर

CG News: रायपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा- नया पेस्टीसाइड और सीड एक्ट पर सरकार कर रही काम

CG News: रायपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा- नया पेस्टीसाइड और सीड एक्ट पर सरकार कर रही काम
रायपुर

CG News: रायपुर में राष्ट्रीय नाट्य उत्सव, 3 से 8 फरवरी तक सजेगी महफिल

CG News: रायपुर में राष्ट्रीय नाट्य उत्सव, 3 से 8 फरवरी तक सजेगी महफिल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.