CG News: प्रदेश के टाइगर रिजर्व में रात में वाहनों की नो एंट्री, एनटीसीए का बड़ा आदेश

इसका उद्देश्य रात के समय विचरण करने वाले वन्य प्राणियों को सुरक्षा करने एवं उनका संरक्षण संवर्धन करना है। बताया जाता है कि रात में शिकारियों, तस्करी करने वाले और मालवाहकों का आवागमन हो रहा था। अक्सर वह कार और अन्य कमर्शियल वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं, तेज रफ्तार वाहनों की ठोकर से वन्य प्राणियों के घायल होने की घटनाएं भी हो रही थीं। बता दें कि राज्य में पिछले 15 सालों में वाहन की ठोकर से 60 से ज्यादा वन्य प्राणी घायल और मृत हो चुके हैं।