रायपुर के 700 से अधिक कोचिंग सेंटरों में फायर ऑडिट नहीं, लखनऊ हादसे के बाद खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल

जिला प्रशासन के आदेश का हवाला देते हुए निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने निरीक्षण दल गठित किया है। टीम के निरीक्षण के दौरान एलन, अनअकादमी एवं विद्यापीठ में कक्षाओं में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के बैठने तथा वेंटिलेशन संबंधी कमियां पाई गईं। वहीं, अकादजा एवं आरसीसी में फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था सहित विभिन्न सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गईं। संबंधित संस्थानों के संचालकों को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने निर्देशित किया गया है। नगर निवेशक आभाष मिश्रा इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे।