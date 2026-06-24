Ayushaman Yojana: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान-वय वंदना की सूची होगी अपडेट, इन हितग्राहियों के काटे जायेंगे नाम

ऐसे लोगों को सूची से हटाने और नए लोगों को कार्ड बनाकर सूची में शामिल करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर डा. गौरव सिंह के निर्देश पर नगरीय निकाय और जनपद पंचायत के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे के साथ शिविर लगाकर अपना काम पूरा कर रही है। रायपुर जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम 92 फीसदी पूरा किया जा चुका है। वयो वृद्ध के लिए बनाए जाने वाले वय वंदना कार्ड का 60 फीसदी काम पूरा कर लिया गया था, मगर कुछ समय पहले हितग्राहियों की संख्या बढ्ने के आधार पर लक्ष्य को बढ़ा दिया, जिससे सफलता की दर कम हो गई।