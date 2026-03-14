Cylinder Crisis: ओटीपी नहीं तो सिलेंडर नहीं, सर्वर डाउन से बढ़ी समस्या, उपभोक्ता परेशान

इसी तरह ओमप्रकाश साहू और संतोष कुमार भी लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्रमश: 4 अप्रैल और 8 अप्रैल तक इंतजार करने का संदेश मिला। इससे परिवारों में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लोग मोबाइल मैसेज या ओटीपी के बिना सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं और घरों में खाना बनाने की समस्या गंभीर रूप ले रही है। राजिम शहर सहित आसपास के क्षेत्र के उपभोक्ता अब भी सिलेंडर और ओटीपी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द प्रभावी कदम उठाकर घरों में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करे, ताकि घरेलू परेशानियों और व्यापारिक गतिविधियों पर असर न पड़े।