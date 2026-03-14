14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Cylinder Crisis: ओटीपी नहीं तो सिलेंडर नहीं, सर्वर डाउन से बढ़ी समस्या, उपभोक्ता परेशान

Cylinder Crisis: उपभोक्ता अब भी सिलेंडर और ओटीपी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द प्रभावी कदम उठाकर घरों में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करे, ताकि घरेलू परेशानियों और व्यापारिक गतिविधियों पर असर न पड़े।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 14, 2026

Cylinder Crisis: ओटीपी नहीं तो सिलेंडर नहीं, सर्वर डाउन से बढ़ी समस्या, उपभोक्ता परेशान

घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग में ओटीपी की समस्या से बढ़ी परेशानी (Photo AI )

Cylinder Crisis: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण तेल और गैस संकट की आशंका के बीच राजिम शहर में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए लगातार फोन कर रहे हैं, घंटी बजती है, लेकिन ओटीपी नहीं मिल रहा। इससे घरों में खाना बनाने की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्थानीय निवासी शेषनारायण वर्मा ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से ओटीपी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई संदेश नहीं आया।

इसी तरह ओमप्रकाश साहू और संतोष कुमार भी लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्रमश: 4 अप्रैल और 8 अप्रैल तक इंतजार करने का संदेश मिला। इससे परिवारों में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लोग मोबाइल मैसेज या ओटीपी के बिना सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं और घरों में खाना बनाने की समस्या गंभीर रूप ले रही है। राजिम शहर सहित आसपास के क्षेत्र के उपभोक्ता अब भी सिलेंडर और ओटीपी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द प्रभावी कदम उठाकर घरों में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करे, ताकि घरेलू परेशानियों और व्यापारिक गतिविधियों पर असर न पड़े।

शहर में बढ़ती परेशानी और महिलाएं भी चिंतित

राजिम शहर धार्मिक और व्यापारिक क्षेत्र होने के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में मेहमान आते-जाते हैं। अब गैस सिलेंडर की समस्या के कारण परिवार और महिलाएं भी चिंतित हैं। शहर में कई लोग सिलेंडर लेकर घूमते हुए देखे जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि ओटीपी सिस्टम बंद कर सीधे सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि लोगों की घर में खाना बनाने की समस्या दूर हो।

सरकार का दावा और देशव्यापी स्थिति

केंद्र सरकार ने दावा किया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई है और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। वहीं, प्रकाशित सूत्रों के अनुसार ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय तेल जहाजों को सुरक्षित निकालने की अनुमति दी, जबकि सऊदी अरब और इराक से तेल से भरे जहाज गुरुवार को भारत पहुंचे। इसके बावजूद देश में कमर्शियल गैस और घरेलू सिलेंडरों की कमी के कारण रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल प्रभावित हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Mar 2026 02:11 pm

Published on:

14 Mar 2026 02:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Cylinder Crisis: ओटीपी नहीं तो सिलेंडर नहीं, सर्वर डाउन से बढ़ी समस्या, उपभोक्ता परेशान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: आंबेडकर अस्पताल में जल्द शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट, बच्चों के डायलिसिस की भी मिलेगी सुविधा

Raipur News: आंबेडकर अस्पताल में जल्द शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट, बच्चों के डायलिसिस की भी मिलेगी सुविधा
रायपुर

CG News: किन्नर से संबंध, पत्नी को छोड़ा, भरण-पोषण के लिए 5 लाख लेने से किया इंकार

CG News
रायपुर

Chhattisgarh Education Budget 2026-27:छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने सरकार की बड़ी पहल, 5000 शिक्षकों की होगी भर्ती

Chhattisgarh Education Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने सरकार की बड़ी पहल, 5000 शिक्षकों की होगी भर्ती
रायपुर

छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने बढ़ाया प्रदेश का मान, उपहार में मिला टाटा सिएरा कार

छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने बढ़ाया प्रदेश का मान, उपहार में मिला टाटा सिएरा कार
रायपुर

छत्तीसगढ़ में दिखी ग्रामीण संस्कृति की अनोखी झलक, बैलगाडिय़ों में सजी बारात, विधायक संग दूल्हा निकला

छत्तीसगढ़ में दिखी ग्रामीण संस्कृति की अनोखी झलक, बैलगाडिय़ों में सजी बारात, विधायक संग दूल्हा निकला
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.