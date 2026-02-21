21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

न बारिश, न चेतावनी! छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई बदलाव नहीं… रायपुर सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम का मिजाज शुष्क और स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 21, 2026

छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई बदलाव नहीं... (photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम का मिजाज शुष्क और स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अधिकतम तापमान भी अगले तीन दिनों तक लगभग स्थिर रहेगा, जिसके बाद उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

CG Weather Update: बीते 24 घंटे का हाल

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रायपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ। प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहा।

चेतावनी नहीं, स्थिति सामान्य

मौसम विभाग ने फिलहाल किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। आगामी दो दिनों तक भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट के बाद भी किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। 21 फरवरी को Raipur में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG Promotion News छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर 50–50 का फार्मूला, राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना

MP government promotes 5 dozen police personnel
रायपुर

59 दिन से अनशन पर डीएलएड अभ्यर्थी, जेल में भी 125 आमरण अनशन पर, 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

रायपुर

SIR Form: 80 हजार से ज्यादा नाम कटे, अंतिम सूची से पहले मतदाताओं में बेचैनी

sir update inactivity of political parties visible in data bla not yet submitted either form 6 or form 7 barabanki
रायपुर

Train cancelled: रेल यात्री ध्यान दें, मई में रद्द रहेगी ये 10 ट्रेनें, देखें लिस्ट

Relief for passengers: Railways decides to run special trains on Holi, with stoppages at these stations
रायपुर

निगम में अनुकंपा नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, आरोपों में घिर रहे सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी

Anukampa Niyukti: परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में तो नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया फैसला
रायपुर
