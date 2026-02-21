न बारिश, न चेतावनी! छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई बदलाव नहीं… रायपुर सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा

मौसम विभाग ने फिलहाल किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। आगामी दो दिनों तक भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट के बाद भी किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। 21 फरवरी को Raipur में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।