Raipur News: अब प्रोफेसर कॉलोनी को मिलेगी जलभराव से मुक्ति, दूधाधारी मठ की भूमि के पीछे से बनेगा नया नाला, 1.24 करोड़ स्वीकृत

Raipur News: महाराजबंध तालाब और भैया तालाब की तरफ से जलभराव का ज्यादा प्रेशर होने से प्रोफेसर कॉलोनी सहित आसपास की कॉलोनियां डूब रही हैं। यह समस्या काफी समय से है, इससे लोग परेशान हैं। इस बार लोगों के घरों में पानी भरने से उन्हें विरोध-प्रदर्शन करना पड़ा। क्योंकि शहर के सांसद, विधायक ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए कभी आगे नहीं आए। परंतु अब इस क्षेत्र में जलभराव समस्या के निराकरण के लिए ठोस प्लान पर नगर निगम काम करने जा रहा है।
इस क्षेत्र में जलभराव हुआ तो महापौर सबसे पहले जायजा लेने पहुंची थीं। अब अधोसंरचना मद से 1 करोड़ 24 लाख 10 हजार की लागत से पानी निकासी के लिए नया नाले का निर्माण कराना महापौर मीनल चौबे ने तय किया है। इसकी स्वीकृति भी दे दी है। मंगलवार को महापौर मीनल ने क्षेत्रीय विधायक विधायक सुनील सोनी, जोन-5 अध्यक्ष अबर अग्रवाल, जोन-6 अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता, महामाया मंदिर वार्ड पार्षद जयश्री नायक के साथ भूमिपूजन किया। इस दौरान कई लोग उपस्थित थे। विधायक सुनील सोनी और महापौर मीनल चौबे ने किया भूमिपूजन। इस दौरान पार्षद, जोन अध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
महापौर मीनल चौबे ने कहा कि लंबे समय बाद जलभराव की समस्या का समाधान होने जा रहा है। महामाया मंदिर वार्ड-65 के अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी और उसके आसपास के मोहल्लों में बरसात होने पर जलभराव की स्थिति बनती थी, लेकिन दूधाधारी मंदिर ट्रस्ट की भूमि के पीछे से देवकी बाल उद्यान होते हुए भैया तालाब के किनारे से होकर शक्ति मंदिर तक और भैया तालाब के किनारे से कुकरीपारा ढाल तक नया नाला निर्माण, ट्रांसफार्मर शिटिंग, पाइपलाइन शिटिंग सहित अन्य कार्य होंगे। विकास शुल्क मद से 8 लाख 56 हजार रुपए की स्वीकृति से शिवाजी नगर में विभा देवी के घर से दुर्गेश ठाकुर के घर तक होकर यदुवंशम से नाला निर्माण हो जाने से जलभराव की पुरानी समस्या दूर होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
आकाशवाणी के पास ग्रास मेमोरियल ग्राउंड के सामने मुय मार्ग में भी जलभराव होता है। इसे देखते हुए महापौर मीनल चौबे ने तेजी से नई निकास नाली का निर्माण कराने का निर्देश जोन-4 को दिया है। 9 लाख 50 हजार की स्वीकृत लागत सामान्य मद से होने वाले इस कार्य का भी भूमिपूजन किया।