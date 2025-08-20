Raipur News: अब प्रोफेसर कॉलोनी को मिलेगी जलभराव से मुक्ति, दूधाधारी मठ की भूमि के पीछे से बनेगा नया नाला, 1.24 करोड़ स्वीकृत

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि लंबे समय बाद जलभराव की समस्या का समाधान होने जा रहा है। महामाया मंदिर वार्ड-65 के अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी और उसके आसपास के मोहल्लों में बरसात होने पर जलभराव की स्थिति बनती थी, लेकिन दूधाधारी मंदिर ट्रस्ट की भूमि के पीछे से देवकी बाल उद्यान होते हुए भैया तालाब के किनारे से होकर शक्ति मंदिर तक और भैया तालाब के किनारे से कुकरीपारा ढाल तक नया नाला निर्माण, ट्रांसफार्मर शिटिंग, पाइपलाइन शिटिंग सहित अन्य कार्य होंगे। विकास शुल्क मद से 8 लाख 56 हजार रुपए की स्वीकृति से शिवाजी नगर में विभा देवी के घर से दुर्गेश ठाकुर के घर तक होकर यदुवंशम से नाला निर्माण हो जाने से जलभराव की पुरानी समस्या दूर होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।