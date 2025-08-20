Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: अब प्रोफेसर कॉलोनी को मिलेगी जलभराव से मुक्ति, दूधाधारी मठ की भूमि के पीछे से बनेगा नया नाला, 1.24 करोड़ स्वीकृत

Raipur News: जलभराव हुआ तो महापौर सबसे पहले जायजा लेने पहुंची थीं। अब अधोसंरचना मद से 1 करोड़ 24 लाख 10 हजार की लागत से पानी निकासी के लिए नया नाले का निर्माण कराना महापौर मीनल चौबे ने तय किया है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 20, 2025

Raipur News: अब प्रोफेसर कॉलोनी को मिलेगी जलभराव से मुक्ति, दूधाधारी मठ की भूमि के पीछे से बनेगा नया नाला, 1.24 करोड़ स्वीकृत
विधायक सुनील सोनी और महापौर ने किया भूमिपूजन (Photo Patrika)

Raipur News: महाराजबंध तालाब और भैया तालाब की तरफ से जलभराव का ज्यादा प्रेशर होने से प्रोफेसर कॉलोनी सहित आसपास की कॉलोनियां डूब रही हैं। यह समस्या काफी समय से है, इससे लोग परेशान हैं। इस बार लोगों के घरों में पानी भरने से उन्हें विरोध-प्रदर्शन करना पड़ा। क्योंकि शहर के सांसद, विधायक ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए कभी आगे नहीं आए। परंतु अब इस क्षेत्र में जलभराव समस्या के निराकरण के लिए ठोस प्लान पर नगर निगम काम करने जा रहा है।

इस क्षेत्र में जलभराव हुआ तो महापौर सबसे पहले जायजा लेने पहुंची थीं। अब अधोसंरचना मद से 1 करोड़ 24 लाख 10 हजार की लागत से पानी निकासी के लिए नया नाले का निर्माण कराना महापौर मीनल चौबे ने तय किया है। इसकी स्वीकृति भी दे दी है। मंगलवार को महापौर मीनल ने क्षेत्रीय विधायक विधायक सुनील सोनी, जोन-5 अध्यक्ष अबर अग्रवाल, जोन-6 अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता, महामाया मंदिर वार्ड पार्षद जयश्री नायक के साथ भूमिपूजन किया। इस दौरान कई लोग उपस्थित थे। विधायक सुनील सोनी और महापौर मीनल चौबे ने किया भूमिपूजन। इस दौरान पार्षद, जोन अध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि लंबे समय बाद जलभराव की समस्या का समाधान होने जा रहा है। महामाया मंदिर वार्ड-65 के अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी और उसके आसपास के मोहल्लों में बरसात होने पर जलभराव की स्थिति बनती थी, लेकिन दूधाधारी मंदिर ट्रस्ट की भूमि के पीछे से देवकी बाल उद्यान होते हुए भैया तालाब के किनारे से होकर शक्ति मंदिर तक और भैया तालाब के किनारे से कुकरीपारा ढाल तक नया नाला निर्माण, ट्रांसफार्मर शिटिंग, पाइपलाइन शिटिंग सहित अन्य कार्य होंगे। विकास शुल्क मद से 8 लाख 56 हजार रुपए की स्वीकृति से शिवाजी नगर में विभा देवी के घर से दुर्गेश ठाकुर के घर तक होकर यदुवंशम से नाला निर्माण हो जाने से जलभराव की पुरानी समस्या दूर होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

आकाशवाणी के पास ग्रास मेमोरियल ग्राउंड के सामने मुय मार्ग में भी जलभराव होता है। इसे देखते हुए महापौर मीनल चौबे ने तेजी से नई निकास नाली का निर्माण कराने का निर्देश जोन-4 को दिया है। 9 लाख 50 हजार की स्वीकृत लागत सामान्य मद से होने वाले इस कार्य का भी भूमिपूजन किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 02:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: अब प्रोफेसर कॉलोनी को मिलेगी जलभराव से मुक्ति, दूधाधारी मठ की भूमि के पीछे से बनेगा नया नाला, 1.24 करोड़ स्वीकृत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.