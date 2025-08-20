CG News: अब बिना हेलमेट नहीं बिकेगा दोपहिया वाहन, SSP ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

CG News: राजधानी में हेलमेट नहीं लगाने के कारण सिर पर चोट लगने के कारण सडक़ हादसे में अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है। इसे रोकने के लिए शोरूम संचालकों को दोपहिया वाहन बेचने के दौरान ही चालकों को हेलमेट देना अब अनिवार्य होगा। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने हेलमेट को अनिवार्य करने लिए शोरूम संचालकों को पत्र जारी किया है। इसकी अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।