बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा: दो बाइक की टक्कर से बुजुर्ग समेत 3 की मौत, दो मासूम हुए घायल

Huge Road Accident: बलौदाबाजार-बिलासपुर रोड पर रविवार शाम करीब 7.30 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। सोनबरसा जंगल के पास तेज रफ्तार दो बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, हादसे में दो छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना लटुवा गांव से आगे सोनबरसा जंगल के पास हुई। यहां दो बाइक आमने-सामने टकरा गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बाइक काफी तेज रफ्तार में थीं। टर्निंग पर दोनों चालकों ने अपनी बाइक से नियंत्रण खो दिया और टक्कर हो गई।
इस दुर्घटना में तेजेश्वर प्रसाद नेताम (23) ढाबाडीह, राजा ध्रुव (32) पारागांव, सोनारिन ध्रुव (70) पारागांव का देहांत हो गया। हादसे में राजा ध्रुव के साथ दो बच्चे भी थे, जो दुर्घटना में घायल हुए हैं। उनके नाम परसराम ध्रुव (4) और मनीषा ध्रुव (2.5 साल) हैं।
जिला अस्पताल के डॉक्टर कल्याण कुरूवंशी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे के बाद अस्पताल लाए गए पांच लोगों में तीन की पहले ही मौत हो गई थी, जबकि दो बच्चे सुरक्षित हैं। एक बच्चे के पैर की हड्डी टूटी है और दूसरे के जीभ और सिर में चोट आई है। हालांकि, दोनों की स्थिति अब स्थिर है।