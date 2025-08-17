Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

ईयर फोन लगाकर रेड सिग्नल पार करना पड़ा भारी, ट्रक की चपेट में आकर युवक-युवती की हुई मौत…

Road Accident: नेहरु नगर गुरुद्वारा चौक पर सड़क हादसे में महिला और पुरुष दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सेक्टर-6 निवासी हीरालाल वर्मा अपनी महिला मित्र के साथ बाइक में सवार होकर सुपेला से दुर्ग की ओर जा रहे थे।

भिलाई

Khyati Parihar

Aug 17, 2025

Accidental Death
Accident (Image: ANI)

CG Road Accident: नेहरु नगर गुरुद्वारा चौक पर सड़क हादसे में महिला और पुरुष दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सेक्टर-6 निवासी हीरालाल वर्मा अपनी महिला मित्र के साथ बाइक में सवार होकर सुपेला से दुर्ग की ओर जा रहे थे। चौक पर रेड सिग्नल को पार करते हुए सामने ट्रक में घुस गए। इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल सुपेला भेज दिया।

भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 14 अगस्त रात करीब 8.30 बजे की घटना है। सेक्टर-6 निवासी हीरालाल (40) अपने महिला मित्र सेक्टर-6 निवासी रूमाना परवीन (35) के साथ बाइक पर सवार होकर सुपेला नेहरु नगर चौक से दुर्ग की ओर जा रहे थे। गुरुद्वारा चौक पहुंचे। उसी दौरान ट्रक राजनांदगांव की तरफ मुड़ रहा था। ओवर टैक कर हीरालाल ने निकलने की कोशिश की, लेकिन संभल नहीं सका औरट्रक से टकरा गया। उसके सिर पर गंभीर चोट आई। महिला का सिर कुचला गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

road accident news

गुरुद्वारा चौक के पास की घटना

एएसपी ऋचा मिश्रा ने बताया कि बाइक सीजी- 07 बीपी 3681 के चालक ने रेड सिग्नल के बावजू गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। चालक ने कानों में ईयरफोन लगाए हुए नियमों की अनदेखी कर सिग्नल पार किया। उसी समय दुर्ग से राजनांदगांव की ओर जा रहा ट्रक एमएच 40 सीडी 1692 का चालक सड़क से गुजऱ रहा था और मुड़ते समय बाइक सीधे ट्रक की चपेट में आ गई।

भारी वाहनों से दूरी जरूरी

एएसपी ऋचा मिश्रा ने बताया कि ट्रक और ट्रेलर जैसे भारी वाहनों के चारों ओर विशेष क्षेत्र होता है जिसे ब्लाइंड ज़ोन कहा जाता है। इसमें चालक को वाहन के दाएं, बाएं और सामने का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता। ऐसे में यदि कोई वाहन या व्यक्ति अचानक इस हिस्से में आ जाए तो चालक चाहे जितना भी सतर्क क्यों न हो, दुर्घटना से बचना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि ट्रक और बड़े वाहनों के बिल्कुल निकट से चलना अत्यंत जोखिमपूर्ण है।

जांच में आई बात: यह अनदेखी पड़ी भारी

  • चालक ने मानक सुरक्षा हेलमेट का उपयोग नहीं किया।
  • चालक ने कानों में ईयरफोन लगा था, जिससे ध्यान भंग हुआ।
  • रेड सिग्नल की अनदेखी कर खतरनाक उल्लंघन किया गया।

सड़क पर चलें, तो इन बातों का ध्यान रखें

  • दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा मानक सुरक्षा हेलमेट पहनें।
  • वाहन चलाते समय ईयरफोन, हेडफोन या मोबाइल का प्रयोग न करें।
  • प्रत्येक परिस्थिति में रेड सिग्नल और यातायात नियमों का पालन करें।
  • भारी वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें और ब्लाइंड ज़ोन से दूर रहें।
  • यातायात नियमों का पालन करना केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन और परिवार की सुरक्षा का सबसे सशक्त उपाय है।

Published on:

17 Aug 2025 11:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / ईयर फोन लगाकर रेड सिग्नल पार करना पड़ा भारी, ट्रक की चपेट में आकर युवक-युवती की हुई मौत…

