ईयर फोन लगाकर रेड सिग्नल पार करना पड़ा भारी, ट्रक की चपेट में आकर युवक-युवती की हुई मौत…

भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 14 अगस्त रात करीब 8.30 बजे की घटना है। सेक्टर-6 निवासी हीरालाल (40) अपने महिला मित्र सेक्टर-6 निवासी रूमाना परवीन (35) के साथ बाइक पर सवार होकर सुपेला नेहरु नगर चौक से दुर्ग की ओर जा रहे थे। गुरुद्वारा चौक पहुंचे। उसी दौरान ट्रक राजनांदगांव की तरफ मुड़ रहा था। ओवर टैक कर हीरालाल ने निकलने की कोशिश की, लेकिन संभल नहीं सका औरट्रक से टकरा गया। उसके सिर पर गंभीर चोट आई। महिला का सिर कुचला गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।