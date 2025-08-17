ईयर फोन लगाकर रेड सिग्नल पार करना पड़ा भारी, ट्रक की चपेट में आकर युवक-युवती की हुई मौत…

CG Road Accident: नेहरु नगर गुरुद्वारा चौक पर सड़क हादसे में महिला और पुरुष दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सेक्टर-6 निवासी हीरालाल वर्मा अपनी महिला मित्र के साथ बाइक में सवार होकर सुपेला से दुर्ग की ओर जा रहे थे। चौक पर रेड सिग्नल को पार करते हुए सामने ट्रक में घुस गए। इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल सुपेला भेज दिया।
भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 14 अगस्त रात करीब 8.30 बजे की घटना है। सेक्टर-6 निवासी हीरालाल (40) अपने महिला मित्र सेक्टर-6 निवासी रूमाना परवीन (35) के साथ बाइक पर सवार होकर सुपेला नेहरु नगर चौक से दुर्ग की ओर जा रहे थे। गुरुद्वारा चौक पहुंचे। उसी दौरान ट्रक राजनांदगांव की तरफ मुड़ रहा था। ओवर टैक कर हीरालाल ने निकलने की कोशिश की, लेकिन संभल नहीं सका औरट्रक से टकरा गया। उसके सिर पर गंभीर चोट आई। महिला का सिर कुचला गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
एएसपी ऋचा मिश्रा ने बताया कि बाइक सीजी- 07 बीपी 3681 के चालक ने रेड सिग्नल के बावजू गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। चालक ने कानों में ईयरफोन लगाए हुए नियमों की अनदेखी कर सिग्नल पार किया। उसी समय दुर्ग से राजनांदगांव की ओर जा रहा ट्रक एमएच 40 सीडी 1692 का चालक सड़क से गुजऱ रहा था और मुड़ते समय बाइक सीधे ट्रक की चपेट में आ गई।
एएसपी ऋचा मिश्रा ने बताया कि ट्रक और ट्रेलर जैसे भारी वाहनों के चारों ओर विशेष क्षेत्र होता है जिसे ब्लाइंड ज़ोन कहा जाता है। इसमें चालक को वाहन के दाएं, बाएं और सामने का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता। ऐसे में यदि कोई वाहन या व्यक्ति अचानक इस हिस्से में आ जाए तो चालक चाहे जितना भी सतर्क क्यों न हो, दुर्घटना से बचना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि ट्रक और बड़े वाहनों के बिल्कुल निकट से चलना अत्यंत जोखिमपूर्ण है।