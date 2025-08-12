भीषण सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत, घायलों को रेफर करने तत्काल एंबुलेंस नहीं मिलने पर भड़के MLA, दी ये सख्त चेतावनी

इस मामले की जानकारी मिलने पर विधायक रामकुमार टोप्पो मौके पर पहुंचे तो घायल विक्की तुरिया को दूसरे वाहन से अंबिकापुर ले जाया जा रहा था। यह देखकर विधायक नाराज हो गए क्योंकि एंबुलेंस तो मौजूद थी, लेकिन ड्राइवर नहीं था। इस वजह से घायलों को समय पर अंबिकापुर नहीं भेजा जा सका। विधायक ने नाराजगी जताते हुए बीएमओ से कहा कि मैं तुम्हें निलंबित करने की अनुशंसा करूंगा, साथ ही ड्राइवर पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। उन्होंने सीएमचओ को फोन कर इस संबंध में कार्रवाई करने कहा।