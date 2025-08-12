भीषण सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत, घायलों को रेफर करने तत्काल एंबुलेंस नहीं मिलने पर भड़के MLA, दी ये सख्त चेतावनी

CG Road Accident: सीतापुर आदर्शनगर निवासी विक्की तुरिया उम्र 27 वर्ष अपनी पत्नी लक्ष्मी तुरिया उम्र वर्ष और 2 साल की बेटी बेबी के साथ बाइक से ससुराल अंबिकापुर लुचकी रक्षाबंधन मनाने गया था। त्योहार मनाने के बाद पूरा परिवार रविवार को बाइक से वापस सीतापुर लौट रहा था। तभी माझापारा पुलिया के पास तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।
इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें बतौली सीएचसी लाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रेफर करने कहा तो एंबुलेंस का चालक नहीं मिला। इससे देरी हुई और एक घंटे बाद उपचार के दौरान लक्ष्मी तुरिया एवं मासूम बेबी की मौत हो गई।
इस मामले की जानकारी मिलने पर विधायक रामकुमार टोप्पो मौके पर पहुंचे तो घायल विक्की तुरिया को दूसरे वाहन से अंबिकापुर ले जाया जा रहा था। यह देखकर विधायक नाराज हो गए क्योंकि एंबुलेंस तो मौजूद थी, लेकिन ड्राइवर नहीं था। इस वजह से घायलों को समय पर अंबिकापुर नहीं भेजा जा सका। विधायक ने नाराजगी जताते हुए बीएमओ से कहा कि मैं तुम्हें निलंबित करने की अनुशंसा करूंगा, साथ ही ड्राइवर पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। उन्होंने सीएमचओ को फोन कर इस संबंध में कार्रवाई करने कहा।
बीएमओ डॉ. संतोष सिंह ने आरोप लगाया है कि रविवार की रात विधायक रामकुमार टोप्पो ने मेरे साथ गलत व्यवहार करते हुए निलंबित कराने की धमकी दी, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक मौजूद थे। वहीं विधायक के निज सचिव ने भी गाली-गलौज की है। इसके अलावा विधायक व उनके साथ मौजूद लोगों ने एंबुलेंस के ड्राइवर मनोज दास को बुलाकर गाली-गलौज करते हुए तीन चार थप्पड़ मार दिए।
बीएमओ ने कहा कि अगर मुझे निलंबित किया जाता है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त चिकित्सक-स्टाफ ओपीडी का बहिष्कार कर देंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों की कमी बनी हुई है, इसे दूर करना जरूरी है। ड्राइवर मनोज दास ने भी विधायक पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है।