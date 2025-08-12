12 अगस्त 2025,

अंबिकापुर

भीषण सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत, घायलों को रेफर करने तत्काल एंबुलेंस नहीं मिलने पर भड़के MLA, दी ये सख्त चेतावनी

Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर रविवार की शाम माझापारा पुलिया के पास एक कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी।

अंबिकापुर

Khyati Parihar

Aug 12, 2025

Road Accident
Representative Image

CG Road Accident: सीतापुर आदर्शनगर निवासी विक्की तुरिया उम्र 27 वर्ष अपनी पत्नी लक्ष्मी तुरिया उम्र वर्ष और 2 साल की बेटी बेबी के साथ बाइक से ससुराल अंबिकापुर लुचकी रक्षाबंधन मनाने गया था। त्योहार मनाने के बाद पूरा परिवार रविवार को बाइक से वापस सीतापुर लौट रहा था। तभी माझापारा पुलिया के पास तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।

इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें बतौली सीएचसी लाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रेफर करने कहा तो एंबुलेंस का चालक नहीं मिला। इससे देरी हुई और एक घंटे बाद उपचार के दौरान लक्ष्मी तुरिया एवं मासूम बेबी की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

Road Accident: SDM की गाड़ी से टकराकर गर्भवती महिला की मौत, पति और 2 बच्चे घायल… रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदली
बिलासपुर
image

विधायक रामकुमार टोप्पो ने जताई नाराजगी

इस मामले की जानकारी मिलने पर विधायक रामकुमार टोप्पो मौके पर पहुंचे तो घायल विक्की तुरिया को दूसरे वाहन से अंबिकापुर ले जाया जा रहा था। यह देखकर विधायक नाराज हो गए क्योंकि एंबुलेंस तो मौजूद थी, लेकिन ड्राइवर नहीं था। इस वजह से घायलों को समय पर अंबिकापुर नहीं भेजा जा सका। विधायक ने नाराजगी जताते हुए बीएमओ से कहा कि मैं तुम्हें निलंबित करने की अनुशंसा करूंगा, साथ ही ड्राइवर पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। उन्होंने सीएमचओ को फोन कर इस संबंध में कार्रवाई करने कहा।

इधर विधायक पर मारपीट का आरोप

बीएमओ डॉ. संतोष सिंह ने आरोप लगाया है कि रविवार की रात विधायक रामकुमार टोप्पो ने मेरे साथ गलत व्यवहार करते हुए निलंबित कराने की धमकी दी, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक मौजूद थे। वहीं विधायक के निज सचिव ने भी गाली-गलौज की है। इसके अलावा विधायक व उनके साथ मौजूद लोगों ने एंबुलेंस के ड्राइवर मनोज दास को बुलाकर गाली-गलौज करते हुए तीन चार थप्पड़ मार दिए।

बीएमओ ने कहा कि अगर मुझे निलंबित किया जाता है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त चिकित्सक-स्टाफ ओपीडी का बहिष्कार कर देंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों की कमी बनी हुई है, इसे दूर करना जरूरी है। ड्राइवर मनोज दास ने भी विधायक पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें

CG Road Accident: भाई को राखी बांधने जा रही महिला का उजड़ गया सुहाग, पति को ट्रक ने कुचला, मासूम बेटा समेत खुद गंभीर
सुरजपुर
CG Road Accident

Published on:

12 Aug 2025 12:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / भीषण सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत, घायलों को रेफर करने तत्काल एंबुलेंस नहीं मिलने पर भड़के MLA, दी ये सख्त चेतावनी

