Breaking News: स्वतंत्रता दिवस पर दर्दनाक सड़क हादसा, कार-ट्रक की भिड़ंत में 6 युवकों की मौत, अन्य गंभीर

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल है और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है।