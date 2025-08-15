Breaking News: स्वतंत्रता दिवस पर दर्दनाक सड़क हादसा, कार-ट्रक की भिड़ंत में 6 युवकों की मौत, अन्य गंभीर

Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। चिरचारी नेशनल हाईवे चौराहे के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 6 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना बागनदी थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी। हादसे में क्षतिग्रस्त कार महाराष्ट्र की बताई जा रही है। कार में कुल 7 लोग सवार थे, जो नागपुर से राजनांदगांव की ओर जा रहे थे। चार लेन वाली सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रही कार अचानक ब्रेक लगने पर नियंत्रण खो बैठी और दूसरी दिशा में मुड़ गई। तभी सामने से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल है और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है।