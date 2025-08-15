Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

Breaking News: स्वतंत्रता दिवस पर दर्दनाक सड़क हादसा, कार-ट्रक की भिड़ंत में 6 युवकों की मौत, अन्य गंभीर

CG Road Accident: चिरचारी नेशनल हाईवे चौराहे के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 6 युवकों की मौके पर मौत हो गई....

राजनंदगांव

Khyati Parihar

Aug 15, 2025

patrika Breaking news
Breaking( Patrika File Photo )

Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। चिरचारी नेशनल हाईवे चौराहे के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 6 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना बागनदी थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी। हादसे में क्षतिग्रस्त कार महाराष्ट्र की बताई जा रही है। कार में कुल 7 लोग सवार थे, जो नागपुर से राजनांदगांव की ओर जा रहे थे। चार लेन वाली सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रही कार अचानक ब्रेक लगने पर नियंत्रण खो बैठी और दूसरी दिशा में मुड़ गई। तभी सामने से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी।

ये भी पढ़ें

धमतरी में हादसा.. अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, दर्दनाक मौत
धमतरी
dhamtari road accident

मौके पर ही 6 युवकों की मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल है और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है।

ये भी पढ़ें

भीषण सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत, घायलों को रेफर करने तत्काल एंबुलेंस नहीं मिलने पर भड़के MLA, दी ये सख्त चेतावनी
अंबिकापुर
Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 12:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Breaking News: स्वतंत्रता दिवस पर दर्दनाक सड़क हादसा, कार-ट्रक की भिड़ंत में 6 युवकों की मौत, अन्य गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.