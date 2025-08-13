हादसा: तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक नाले में गिरे, दोनों की दर्दनाक मौत

CG Road accident: कवर्धा जिले के कुकदुर थाना अंतर्गत ग्राम लोखान के पास पुलिया से गिरकर बाइक सवार दो युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बोड़ला थाना अंतर्गत एक ट्रक ने नौ मवेशियों को अपनी चपेट में लिया, ( CG News ) जिसमें से तीन मवेशी की मौत हो गई।
दुर्घटना मंगलवार की दोपहर 1.30 बजे की है। ग्राम भेलकी निवासी दो युवक गंगू पिता जयसिंह गोड़ और रामधारी पिता भंगी पनिका बाइक से पंडरिया जा रहे थे। सड़क मोड़ होने के कारण मोटरसाइकिल सवार युवक तेज रफ्तार में मिट्टी की दीवार जो चार फीट ऊंचा है, उससे कूदा दिए। फिल्मी स्टाईल में वह बबूल पेड़ टकराते हुए नीचे गिरे। नाले में पानी कम था और पत्थर अधिक। युवक सीधे पत्थरों पर ही गिरे। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही कुकदुर पुलिस को मिली घटना स्थल पहुंचे।
थाना प्रभारी आशिष कंसारी ने बताया कि परिजन को बुलाकर शव के पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कुकदुर भेजा गया। मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है। बजाक-पंडरिया राजकीय मार्ग ग्राम पंचायत लोखान गांव के पास पुलिया है। वहीं सड़क पर मोड़ है। सड़क किनारे में मिट्टी का दीवार खड़ा किया गया है ताकि लोग दुर्घटना से बच सके। आने जाने वाले लोग कई बार मोड़ को न देखकर सीधा नाला में गिर जाते थे और कई लोग जान गंवा चुके हैं। इसलिए ही सड़क किनारे मिट्टी का दीवाल खड़ा किया गया है।
वहीं एक अन्य सड़क दुर्घटना में ट्रक ने मवेशियाें को रौंद दिया, जिससे तीन मवेशियों की मौत हो गई। ग्राम चोरभट्ठी के पास सुबह 10.30 बजे रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर मध्यप्रदेश से कवर्धा की ओर आ रही एक ट्रक ने कई मवेशियों को कुचल दिया। इस हादसे में तीन मवेशी की मौत हो गई जबकि 6 मवेशी बुरी तरह घायल हैं। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फू ट पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वहीं वाहन को भी जब्त किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है।