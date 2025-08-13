Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कवर्धा

हादसा: तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक नाले में गिरे, दोनों की दर्दनाक मौत

CG Road accident: फिल्मी स्टाईल में वह बबूल पेड़ टकराते हुए नीचे गिरे। नाले में पानी कम था और पत्थर अधिक। युवक सीधे पत्थरों पर ही गिरे। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई..

कवर्धा

Chandu Nirmalkar

Aug 13, 2025

road accident news
तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक नाले में गिरे ( Photo - patrika )

CG Road accident: कवर्धा जिले के कुकदुर थाना अंतर्गत ग्राम लोखान के पास पुलिया से गिरकर बाइक सवार दो युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बोड़ला थाना अंतर्गत एक ट्रक ने नौ मवेशियों को अपनी चपेट में लिया, ( CG News ) जिसमें से तीन मवेशी की मौत हो गई।

CG Road accident : पेड़ टकराकर नीचे गिरा

दुर्घटना मंगलवार की दोपहर 1.30 बजे की है। ग्राम भेलकी निवासी दो युवक गंगू पिता जयसिंह गोड़ और रामधारी पिता भंगी पनिका बाइक से पंडरिया जा रहे थे। सड़क मोड़ होने के कारण मोटरसाइकिल सवार युवक तेज रफ्तार में मिट्टी की दीवार जो चार फीट ऊंचा है, उससे कूदा दिए। फिल्मी स्टाईल में वह बबूल पेड़ टकराते हुए नीचे गिरे। नाले में पानी कम था और पत्थर अधिक। युवक सीधे पत्थरों पर ही गिरे। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही कुकदुर पुलिस को मिली घटना स्थल पहुंचे।

सड़क पर खतरनाक मोड

थाना प्रभारी आशिष कंसारी ने बताया कि परिजन को बुलाकर शव के पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कुकदुर भेजा गया। मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है। बजाक-पंडरिया राजकीय मार्ग ग्राम पंचायत लोखान गांव के पास पुलिया है। वहीं सड़क पर मोड़ है। सड़क किनारे में मिट्टी का दीवार खड़ा किया गया है ताकि लोग दुर्घटना से बच सके। आने जाने वाले लोग कई बार मोड़ को न देखकर सीधा नाला में गिर जाते थे और कई लोग जान गंवा चुके हैं। इसलिए ही सड़क किनारे मिट्टी का दीवाल खड़ा किया गया है।

मवेशियों को रौंदा

वहीं एक अन्य सड़क दुर्घटना में ट्रक ने मवेशियाें को रौंद दिया, जिससे तीन मवेशियों की मौत हो गई। ग्राम चोरभट्ठी के पास सुबह 10.30 बजे रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर मध्यप्रदेश से कवर्धा की ओर आ रही एक ट्रक ने कई मवेशियों को कुचल दिया। इस हादसे में तीन मवेशी की मौत हो गई जबकि 6 मवेशी बुरी तरह घायल हैं। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फू ट पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वहीं वाहन को भी जब्त किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 06:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / हादसा: तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक नाले में गिरे, दोनों की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.