हादसा: तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक नाले में गिरे, दोनों की दर्दनाक मौत

वहीं एक अन्य सड़क दुर्घटना में ट्रक ने मवेशियाें को रौंद दिया, जिससे तीन मवेशियों की मौत हो गई। ग्राम चोरभट्ठी के पास सुबह 10.30 बजे रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर मध्यप्रदेश से कवर्धा की ओर आ रही एक ट्रक ने कई मवेशियों को कुचल दिया। इस हादसे में तीन मवेशी की मौत हो गई जबकि 6 मवेशी बुरी तरह घायल हैं। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फू ट पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वहीं वाहन को भी जब्त किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है।